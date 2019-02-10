【樂極生悲】賀外公80大壽燒炮仗　黑龍江男被炸至眼球爆裂或失明

很多人農曆年期間都喜歡放炮仗及煙花，不過煙花炮仗始終都是危險品，一不小心隨時抱憾終生。近日內地有男子於放炮仗時不小心炸到眼睛，更令眼球爆裂，有可能因而失明。男子表示，意外發生時，炮仗點燃後很快就爆炸，連跑的時間都沒有。

黑龍江一名姓朱的男子因為玩炮仗時發生意外，使眼睛被炸至爆裂。（網上圖片）

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事發於內地黑龍江省綏化市蘭西縣梁堡村，昨日（9日）早上10時左右，一名26歲朱姓男子為了祝賀公公的80歲大壽，與另外幾位親友趁其他人正在準備飯菜的時候，到外面去放炮仗，想不到因而樂極生悲，被炮仗炸傷，傷勢嚴重。

朱男家人立即帶他去當地醫院，由於傷勢太嚴重，他們決定轉到哈爾濱的醫院求醫，警方亦在路上與他們會合，為他們開路，一路走應急車道送他們到醫院。

中國人喜歡於新年期間燒炮仗，但同時亦可能喜極生悲。（GettyImages/視覺中國）

下午1時左右到達醫院，醫生立即為朱男檢查，指他的左眼腫起並充血、眼瞼有裂傷、疑似淚小管有漏斷，更連虹膜都看不到，初步診斷為眼球破裂傷。醫生又提到，將會為朱男進行清創縫合，未來有可能需要再次進行手術，眼睛能否保住「不好說」，但會盡力。

朱男事後接受訪問，指當時他點的是一捆方型的禮炮，不過由於炮仗燒得「特別快」，連走的時間都沒有就已經爆炸，而在他身邊的另外兩人則沒有受傷。朱男表示，他記得起的事情不多，爆炸之後的一瞬間他就已經爭不開眼睛，具體情況他亦不了解。

有網民表示，不少人燃點煙花炮仗時，安全意識很低，「點燃煙花炮竹不趕緊走開，還要在那望一下，有的還抽口煙在慢慢轉身走開的」。另外亦有人應該，應該考慮全面禁止點燃煙花炮仗，減少意外，想有過年氣氛可以靠其他東西，例如舞獅。

（騰訊新聞）