【小孩無辜】單親母欠債抱子跳橋雙亡　10歲兒事前抓橋邊哀求勿跳

大人的問題為何要由小朋友去承擔呢？哥倫比亞一名欠債累累、無錢交租被趕出家門的單親媽媽，走投無路下一時想不開抱着10歲兒子跳橋自殺。跳橋前一刻，她的兒子更曾哭求母親不要跳下，還拼命抓住橋邊，但母親仍一心赴死，結果與兒子共赴黃泉，有目擊過程的警員更蹲在地上痛哭。

32歲的女子克魯茲是一名單親媽媽，日前帶10歲兒子薩波魯斯跳橋。（Crónicas de una demente fb圖片）

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32歲的女子克魯茲（Jessy Cruz）是一名單親媽媽，與10歲兒子薩波魯斯（May Ceballos）相依為命，她不時在臉書上分享兩母子的開心合照，去年8月，她曾上載照片，寫着「感覺很棒」。

但好景不常，最近克魯茲陷入財困欠下巨債，不但被債主上門追數，而且因無錢支付房租，最終兩母子流落街頭。走投無路的她感到萬念俱灰，於是帶同兒子，到當地離地約100米高的La Variante大橋尋死，途人見狀報警。

克魯茲不時在臉書上分享兩母子的合照。（Crónicas de una demente fb圖片）

克魯茲不時在臉書上分享兩母子的合照。（Crónicas de una demente fb圖片）

心理專家、警察和消防員接報到場，花了約一小時試圖勸克魯茲改變主意，兒子亦苦苦哀求母親不要跳下去，更一度緊緊抓住橋邊，不肯放手。

儘管各人不斷勸說，克魯茲死意已決，最終她在眾目睽睽下，抱着兒子跳橋，雙雙身亡。從事發後的影片可見，警察和消防員在橋上俯望兩母子的遺體，一名警員更傷心得蹲在地上哭泣，需要多名同袍在場安慰。