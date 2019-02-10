傳騰訊入股「美版高登」Reddit　網民貼六四照表態　逾20萬人推送

被網民稱為「美國高登」或「美國連登」的美國Reddit討論區，近日傳出中國網絡龍頭騰訊將出資1.5億美元（約11.7億港元）入股，消息引起大批網民高度關注，擔心Reddit被染紅後將限制言論自由，網民連日在討論區上載大量有關六四天安門事件的血腥照片及影片，以示抗拒騰訊入股，在短短一天多，已獲近20萬人次推送。

近日有傳騰訊將入股美國著名討論區Reddit，即引起網民激烈反對，有人上載六四相關照片抗議。（Reddit截圖）

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Reddit是美國流量第五大的社交、娛樂及新聞綜合網站，僅次於Google、YouTube、Facebook與Amazon（亞馬遜），近日正進行最高3億美元（約23.4億港元）的融資以維持營運，有傳中國騰訊有意以1.5億美元入股。雖然估計此舉能將Reddit的估值舉高至衝破30億美元（約234億港元），但外界擔憂騰訊入股後，會將中國嚴格審查網絡內容的做法帶到Reddit。

騰訊或將入股Reddit的消息一出，即引來大批Reddit用戶強烈反感，連日在討論區瘋狂上載中共於1989年鎮壓六四天安門事件的血腥照片及影片，包括當年王維林隻身擋坦克的「坦克人」照片，以示抗拒騰訊入股，有網民留言稱「在大家的言論自由被剝削前，我認為上載這張天安門『坦克人』照還不錯」，在短短一日多，帖文已獲近20萬人次推送，成功登上Reddit熱門位置。

其後又有網民以「應該被看見的天安門真實照片」為題，上載一張天安門黑白照，相中馬路上遍佈屍體，畫面震撼。（Reddit截圖）

其後又有網民以「應該被看見的天安門真實照片」為題，上載一張天安門黑白照，相中馬路上遍佈屍體，畫面震撼，樓主更標明是「NSFW」（Not Safe For Work，不適合在工作場合出現的內容），仍獲近17萬人推送，網民反應相當誇張。

相關帖文引起Reddit網民熱議，有人笑言如果在中國網站上載這些照片，「估計多久會被下架？」，有網民回應指「快到還沒有人看到前就會被刪除」。另有網民諷刺地指，「應該也要貼一些繞過中國巨大防火牆的方法」。

今次傳出騰訊有意入股Reddit的消息，有人則形容非常諷刺，因Reddit多年來一直在中國斷斷續續被封鎖，至去年中旬已完成無法在中國瀏覽，而負責封鎖Reddit的正正是騰訊。而騰訊對旗下社交軟件如微信及QQ等，採取了嚴格的內容審查制度，有關六四等敏感詞的言論或圖片，用戶是無法送出。

（綜合）