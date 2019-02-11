誘同鄉賣淫兼施虐　下體鑲珠武士刀斬臂　魔鬼兄弟共判囚108年

因涉嫌在西班牙「扯皮條」，強迫女子賣淫並進行強姦及施虐等罪行，羅馬尼亞一對「魔鬼」兄弟合共被判囚108年。據報道，這對兄弟不僅在下體置入金屬珠以求快感、增加受害人的痛苦，更用武士刀殘忍斬下一名受害女子的手臂！

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來自羅馬尼亞的塞巴斯蒂安（Sebastian Sandulache）及克里斯蒂安（Christian Sandulache）兄弟，被指在西班牙奧維耶多（Oviedo）犯下販賣人口、強迫他人賣淫、洗黑錢等「一大堆」罪行，上月西班牙法院判克里斯蒂安入獄55年，塞巴斯蒂安則被判囚53年，同時要支付巨額罰款及向各受害人作出賠償；二人的代表律師表示尊重法庭裁決，但透露其當事人將就刑期提出上訴。

庭審在西班牙進行。（網絡圖片）

下體鑲珠加深受害人痛苦

2名羅馬尼亞女子在庭上作供稱，最初「魔鬼兄弟」以談戀愛來迷惑，將她們誘騙至西班牙，抵達後才發現是騙局，但當下為時已晚。

她們不僅被迫賣淫，還常常遭到性侵，手段殘忍變態，「魔鬼兄弟」在下體置入金屬珠務求增加快感，同時加深受害人的痛楚；部分受害人在性侵後懷孕，遭送返羅馬尼亞強迫墮胎。

「做唔夠數」強逼吞錢幣

若是受害人一晚賺不到足夠的錢，「魔鬼兄弟」會逼她們吞歐元紙幣。一位受害人指出，兄弟二人會叫黨羽「餵多些水」，定要令她們吞下紙幣，並威脅「如果再賺不夠錢，下次就吞硬幣。」

一受害女子因為在羅馬尼亞練習過摔角，體格健壯，結果遭到更嚴厲的暴行。她憶述「魔鬼兄弟」曾經打到她整整一周臥床不起，甚至用日本武士刀斬下她一條手臂。

據報道，被迫賣淫的女子一晚可為「魔鬼兄弟」進帳1萬歐元（約9.2萬港元），不過受害人出賣肉體兩周的代價只有200歐元（約1832港元）。