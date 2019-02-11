英國奧斯卡頒奬禮　凱特王妃「戴」珍珠耳環艷壓紅地毯　

第72屆英國影藝學院電影獎（British Academy Film Awards）頒奬禮於當地時間周日（10日）舉行，這個電影奬又被譽為「英國奧斯卡奬」，自然群星雲集。然而，今屆最搶鏡的不是一眾明星，而是英國王室的劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）。

凱特身上穿着的單肩白色晚裝由Alexander McQueen現任創意總監伯頓（Sarah Burton）設計，簡單而優雅，完美襯托她的高貴氣質，艷壓全場。凱特2011年大婚時穿的婚紗，以及在2017年出席妹妹皮帕（Pippa Middleton）婚禮時穿的粉紅色裙子，同樣出自伯頓的手筆。

更引人注目的是凱特一對鑲鑽珍珠耳環，因為它們是凱特丈夫威廉王子（Prince William）母親戴安娜王妃（Princess Diana）的遺物。

英國影藝學院電影獎頒奬禮眾星雲集，身為王室成員的凱特十分搶鏡。（Getty Images）

🔻梅根也有繼承戴妃珠寶？點擊圖片了解🔻

+ 4 + 3 + 2

凱特在2010年與威廉王子（Prince William）訂婚時，繼承了不少戴妃的珠寶，包括藍寶石訂婚戒指和該雙珍珠耳環，今次是她首次公開戴上；戴妃當年多次戴着該雙珍珠耳環出席重要場合，包括1990年與日本明仁天皇見面。

（綜合報道）