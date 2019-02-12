台女便秘5日似有身孕3個月　食中藥後暢通無阻　對比照嚇親網民

新年期間少不免大魚大肉，便秘問題就隨之而來。台灣有女網民在過年後便秘了5天，腹部隆起儼如懷孕3個月，更獲親朋好友連番祝福，令她哭笑不得。經中醫調理後，她立即解放多日宿便，並上傳誇張的對比照，指「是時候見證奇蹟的時刻」，不少網民嘖嘖稱奇，笑言她成功「卸貨」。

樓主穿着寬鬆的灰色衣服，捧着隆起的腹部，完全孕味十足。（facebook「爆廢公社」圖片）

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台女日前在facebook「爆廢公社」發文，指在農曆新年時不慎大吃大喝，除了長胖之外，加上便秘5天，肚子大得隆起，讓所有人都恭喜她懷孕了，讓她十分無奈：「怎麼大家都在恭喜我？是怎麼了？」

從相中可見，樓主穿着寬鬆的灰色衣服，捧着隆起的腹部，完全孕味十足，驟眼望彷如有3個月的身孕。她立即向澄清，「沒事的各位！我回來吃中藥正在馬桶上當爆破大隊！」指自己喝了中藥後就迎來了「奇跡」，暢通無阻，並補上排完便後小腹回復平坦的相片。

台女指過農曆新年不慎大吃大喝，便秘了5天，肚子大得隆起，讓所有人都恭喜她懷孕了。（facebook「爆廢公社」截圖）

帖文引得一眾網民爆笑，「真正大腹便便」、「原來便秘真的會看起來像懷孕」、「5天沒大便感覺是當兵新訓才會聽到的奇聞」；亦有人身同感受，「我前兩天照著鏡子也以為我是不是懷孕了」、「我以前也是便秘很嚴重去看中醫，吃了中藥後狂拉屎」。

樓主補充，自己有每個禮拜都固定看中醫的習慣，惟過年期間沒有吃藥，就弄得幾天無排便，再吃藥就暢通無阻了。

（fb群組「爆廢公社」）