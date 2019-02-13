利用轉機平過直航「漏洞」　漢莎控告買了機票沒登機乘客

不少人旅行前都會精打細算一番，希望以最低價格訂購機票和酒店，不過「貪小便宜」可能得不償失。 德國漢莎航空（Lufthansa）近日試圖起訴一名乘客，指其故意購買需要轉機的優惠機票，最後卻在轉機地出境，由於未有乘搭最後一段航程而違反了機票條款及細則，於是向對方追討2112歐元（約1.9萬港元）兼利息。

獲准上訴 誓討回差價

有關的男乘客以657歐元（約5830港元）訂了機票，原本於2016年4月來回挪威奧斯陸和美國西雅圖，中途要在德國法蘭克福轉機；但他在回程時卻只乘搭了西雅圖飛往法蘭克福的航班，放棄隨後往奧斯陸的航段。

漢莎航空提出訴訟，指機票條款已列明不准這樣做，因此索償2112歐元（約1.9萬港元）及相關利息，但柏林地方法院判漢莎航空敗訴，事關航空公司沒法解釋賠償金額如何計算，以及定價欠缺透明度。

漢莎航空其後指出，涉事男乘客本應繳付西雅圖直航至法蘭克福的直航機票價錢，即2769歐元（約2.5萬港元），扣除他所買的機票價錢後，差價為2112歐元。漢莎航空已獲准上訴，當地傳媒分析，航空公司可能是想藉此殺一儆百。

當地傳媒相信，漢莎航空提出上訴追討差額，是想殺一儆百。（Getty Images）

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隨時被取消整段航程

漢莎航空、英國航空（British Airways）和法國航空（Air France）等網絡型航空公司的轉機機票價錢一般較直航便宜。《HK01》記者測試訂購2019年12月由香港飛瑞士蘇黎世的機票，直航票價2180港元，但如果飛柏林、在蘇黎世轉機則只需1506港元。

不過，利用這個「漏洞」也有其風險，例如不少人誤以為可以放棄首程航班，直接在轉機地飛往目的地，但到機場報到時始發現由於之前一程「缺席」（No-Show），而被航空公司取消整個飛行旅程。

另外，選擇放棄轉機後一程的乘客通常只會攜帶手提行李，因為托運行李可能會被直接送往最後一段航程的目的地，而這些「精明」的乘客同樣可能被航空公司起訴，例如英國航空就在條款中警告：「如果在未經我們同意的情況下更改旅程，導致打算乘搭的機程票價高於原本支付的價格，你將被要求支付差價。」

（綜合報道）