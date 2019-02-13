【最完美報復】男友出軌玩HeHe　她成功「俘虜」異性情敵產子

菲律賓一名女子發現男友出軌，但第三者竟是名男子，令她大受打擊。然而，世事無絕對，原本不幸的女事主後來與該名第三者發展成情侶，還誕下了一名孩子，幸福滿滿。

馬布哈伊（Angelica Mabuhay）在2015年6月認識室友的朋友賈斯廷（Justin），二人馬上打得火熱。她表示，「我非常愛他，期待他每個訊息和電話。」

幾個月後，賈斯廷對馬布哈伊的態度轉趨冷淡，馬布哈伊偷看他的Facebook和手機短訊，發現男友經常與其他女人約會。為了留在愛人身邊，她一直啞忍，直至看見賈斯廷在Facebook公布與一名男子「穩定交往中」。

馬布哈伊憤而提出分手，賈斯廷卻只回應「哈哈哈」，根本毫不在乎。她傳訊息給第三者烏列塔（Jeffrey Urieta），希望了解事件，甚至和他做朋友。

敵人變密友：每天都想和他聊天

烏列塔接受訪問時表示，他也是透過室友認識賈斯廷，第一次見面就被對方的身材吸引，但完全不知道他有女朋友。

烏列塔其後和賈斯廷分手，卻與馬布哈伊愈來愈親密，「她總會發短訊關心我過得怎樣。」馬布哈伊亦謂：「我也不明白自己，但如果沒有和他聊天，我那一天就不完整。」

二人交往了一段時間後，馬布哈伊發現烏列塔仍和前男友聯絡，又跟其他男人調情，最終烏列塔選擇了「一個非常愛我的女人」。（影片截圖）

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「我明明喜歡男人，為何和她交往？」

後來，馬布哈伊主動提出交往，烏列塔雖然還不太確定自己對她的感情，但仍答應了，「我也想過這問題，為什麼自己明明喜歡男性，卻又答應她呢？我當然覺得對她不公平，因為她愛我，我卻沒有同樣的感覺。」

能和最好的朋友交往，馬布哈伊非常高興，但過了一段時間後，她發現烏列塔仍在和賈斯廷聯絡，更和其他男人傳曖昧訊息；她沒法忍受，要求烏列塔作出選擇。

「下班回家看到兒子總是很開心」

烏列塔說：「我選擇了一個非常愛我的女人。」他們在2018年12月迎來一名男嬰，也共賦同居照顧孩子。這名新手爸爸說：「即使生活很艱難，即使我的工資不夠，我仍會設法存錢養育我們的孩子。下班回家看到兒子總是很開心，令我的疲勞一掃而空。」

二人接受電視台訪問後，這段奇妙的愛情故事在菲律賓引起轟動，網民紛紛留言「這個故事太美好了」、「這個故事讓我相信真愛，一種無條件的愛，不論他的性向是什麼」；但也有人認為「如果他真的只喜歡男人，這段關係大概不會長久」。

（綜合報道）