今年11月上映　《魔雪奇緣2》預告片曝光　Elsa踏冰破浪　

迪士尼周三（13日）推出《魔雪奇緣2》（Frozen 2）的電影預告片，雖然片段並沒有透露太多劇情，但一眾網民看完都表示非常期待。《魔雪奇緣2》將在今年11月正式上映。

預告片中，Elsa眼神堅定，脫去外套，嘗試利用她的冰雪魔力來越過前方波濤洶湧的大海，並將巨浪化成冰面好使自己在上面滑行，無奈海浪太大，三番四次未能成功。片段並沒有透露太多故事情節，難以得知Elsa會面對甚麼挑戰。

很多網民看後都欣喜若狂，不斷猜測劇情，紛紛留言「Elsa在續集中變得更勇敢了，我想這會是她的冒險故事，去拯救她在航海中失去的雙親。這一定很好看，我實在迫不及待」、「預告片感覺就像Marvel的系列電影般吸引」。

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有傳迪士尼可能為Elsa安排一名女朋友，導演Jennifer Lee曾在訪問中透露，迪士尼與Elsa的粉絲有「大量的對話」去討論其性取向，她說：「Elsa是個美妙的角色，對於她會有怎樣的經歷，我們有過大量的對話，對此非常盡心盡責。對於我來說，總會把角色的性格寫出來，Elsa在什麼地方、生命中要做甚麼，這些她每天都在告訴我。」

聲演Esla、演唱《Let it go》的Idina Menzel在2016年曾謂，如果Elsa是女同志將是「一件好事」，但她認為這最終還是交由電影製作人決定。

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《魔雪奇緣2》將會在今年11月上映，與第一集相距足足6年，當年票房收入達12.76億美元（約100億港元），更是首齣奪得奧斯卡金像獎最佳動畫片的迪士尼動畫。

除了Idina Menzel，聲演Esla妹妹Anna的姬絲汀貝爾（Kristen Bell）、聲演採冰人阿克（Kristoff）的Josh Gad等人都會繼續參與，另外女星Evan Rachel Wood及男演員Sterling K. Brown都會加入續集。