肉帛相見講心事　23歲仍與父兄共浴　日女星：一家人溫馨時刻

不少人年幼時與父母共浴，但隨着年齡增長便會獨自洗澡。日本一名23歲女星日前在一個節目中表示，至今仍然會與父親、哥哥一起洗澡，自己喜歡共浴的感覺，不會覺得尷尬，且會在共浴時與父兄「傾心事」。

日本女星北見直美今年23歲，她表示，自幼就有和家人共浴的習慣，但是跟朋友談及，每每都會被投以奇怪目光。

節目組去到北見直美家中，實拍了一家人共浴的過程。在影片中可以看到直美與哥哥在一個小小的浴缸中共浴，雙方表現非常自然，言談甚歡，甚至還一起用手機觀賞影片，看起來非常放鬆。隨後哥哥離開，直美的爸爸全裸走了進來與女兒共浴。父親主動關心直美的工作，同時談起及一些家常瑣事；期間直美毫不忌諱，起身洗頭、梳頭髮。

北見直美不是第一位因為這個話題而被輿論討論的明星,此前日本「Morning娘」前成員後藤真希亦自爆和自己的姨甥共浴，認為這很正常。

部份家長不再進行傳統「澡育」

在日本，親子共浴可謂是一種習慣，著名動畫《龍貓》、《櫻桃小丸子》中亦有父女共浴的場面。究其原因，相信是父親工作較為辛勞，經常早出晚歸，回家後只有兩個場所可以與孩子交流，一個是餐桌，另一個就是浴室，而與子女共浴亦被稱為「澡育」。直美表示，在共浴時和父兄說說心事，是一家人的溫馨時刻，以及她一天當中最享受的時光。

不過隨着時代變化，日本家庭父女共浴的「澡育」大多在女兒逐漸年長後停止；同時有部份家長認為，需要培養孩子的性別意識，不再進行傳統的「澡育」。