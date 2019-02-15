泰國叢林學習野外求生　美軍飲蛇血生吞蠍子　仲有避孕套煮飯

美國和泰國每年聯合舉辦「金色眼鏡蛇」（Cobra Gold）軍事演習，以促進兩軍在戰事或人道救援方面的合作，其中一個項目為野外求生考驗，士兵要在泰國的叢林中學習如何就地取材補充營養，包括飲蛇血、生吞蠍子以及用避孕套煮飯。

「金色眼鏡蛇」已有37年歷史，現時為亞太區最大規模的聯合軍事演習，今年一共有28個國家、1萬人參演，當中4500名為美軍。軍演於周三（13日）展開，美軍將參與叢林游擊戰、搶灘和人道救援等演習。

在周四（14日）的叢林求生考驗裏，泰國陸戰隊士兵示範徒手擒蛇，美軍要模擬在缺乏糧食和水源的緊急情況下，生吞蠍子、吃剝皮蜥蜴，以及喝蛇血來補充水分和營養。

美軍士兵一嘗蛇血，形容味道「有點腥」。（視覺中國）

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美國駐泰代理大使海蒙特（Peter Haymond）表示，在過去面對人道和自然災難，兩國軍隊並肩作戰，包括2004年印尼海嘯、2011年日本311大地震、2015年尼泊爾地震，以及泰國少年足球隊被困洞穴等都證明了「金色眼鏡蛇」的作用。

泰國在2014年發生政變後，美軍一度縮減參演的士兵數量，但在美國總統特朗普（Donald Trump）上台後已回復原狀。

（綜合報道）