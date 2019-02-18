「我爸是Iron Man」　不忍愛女被嘲說謊　他穿自製盔甲到校釀停課

34歲的包國健是個資深漫威迷，在2008年《Iron Man》上映後，他花了兩年時間親手做出了一套Iron Man戰衣。當時還在讀幼稚園的女兒見到威風凜凜的爸爸，興高采烈地告訴同學「我爸是Iron Man」，結果慘被嘲笑；為了證明女兒沒有講大話，宅男父親索性化身Iron Man到幼稚園，以行動撐愛女。

據《錢江晚報》報道，包國健發現女兒樂樂放學回家悶悶不樂，追問下得知，樂樂跟同學說爸爸是Iron Man卻慘遭同學嘲笑，於是包國健決定披上「戰衣」到學校證明愛女沒有說謊。

包國健現身時，幼稚園的小朋友都驚呆了，Iron Man盔甲閃閃發光，伸出手掌還會發光，還有按鍵令面罩自動開合。包國健本來只想在女兒的班級內走一圈，豈料引起了校長注意；校長認為，包國健的行為很有趣，於是讓全幼稚園停課，一起來欣賞包國健的傑作。那天，樂樂一直牽住爸爸的手，自豪地告訴周圍的同學「這是我爸爸。」自此以後，再沒有人說樂樂講大話了。

逾300零件做到手甩皮

包國健是美術專業出身且是某間機械人公司的建模師，當年看完《Iron Man》電影後產生了「也許我都得」的想法，更立即坐言起身。

一套「Mark 17」Iron Man裝備共有300多個零件，全部由包國健手工打磨，耗時兩年多，造價3萬多人民幣（約3.5萬港元）。他表示，起初都是半夜三更躲在廁所中給自己貼上石膏繃帶做頭部倒模，故此常裹成「木乃伊一般，差點透不過氣來」，同時又害怕被妻子看見。

在製作過程中，包國健經常接觸強力膠水，做到雙手「甩皮」，到最後手指都是凹進去的。

連原型設計師都大讚

包國健曾穿上自家戰衣前往Iron Man原型設計師梅恩拿汀（Ryan Meinerding）在上海舉辦的簽售會現場，不僅引發現場觀眾的圍觀，更獲得梅恩拿汀的讚賞及親筆簽名。目前包國健家共有20至30件漫威系列的產品，全部都是他親手製作。

「較每天看卡通更有意義」

從最先的一個人愛好，到令女兒感到自豪的事情，包國健形容手工打造漫威周邊產品有了新意義，如今他的女兒、兒子都成了漫威迷，經常要求爸爸做一些「又酷又帥」的玩具出來，三人時常一起研究，而這些都成了包國健和兒女的溫馨時刻。

包國健亦給孩子買了3D打印筆，教他們自己動手創造小玩具。他說：「我覺得這個比每天看卡通片、出去玩會更有意義一點。我想成為他們心目中的超級英雄，伴隨他們長大。」