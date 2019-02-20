原先fit爆卻越大越怕反光地面　英國準明星警犬被迫退役　

德國牧羊犬薛尼（Sydney）原本天不怕地不怕，更是警犬預備役中的「佼佼者」，然而剛滿1歲的牠因為基因問題，對「閃令令」的地面產生懼怕，無法在任何反光面上行走，難以執行警隊任務，最終不得不「被退役」。

2018年4月，薛尼才15周大，就開始跟隨警犬訓練員艾什（Phil Ash），受訓準備成為德文郡和康沃爾警局（Devon and Cornwall Police）的正式警犬。薛尼的表現一度是所有預備犬中進步最大的，到了8個月大，牠通過了包括在反光地面、樓梯及扶手電梯上的有關測試。

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「很可能與基因有關」​

一歲大的薛尼上月正式接受初級警犬訓練，豈料第二日就拒絕進入雅息特（Exeter）訓練大樓內。警犬訓練部門負責人格列農（Paul Glennon）的直覺告訴他，薛尼很可能是患上了「閃令令地面懼怕症」，因為有些狗狗會懼怕走上某些材質的地面上。

至於為什麽早期沒有發現，獸醫解釋，狗狗年幼時不會出現相關症狀，直到10至18個月大，腦部和眼睛發育成熟後，症狀才會漸漸顯現，目前尚未找到具體病因，但「很可能與基因有關」。

休養後情況無好轉

因為擔心薛尼會繼而患上分離焦慮症（Separation Anxiety），牠被送回艾什身邊。幾個星期後，艾什再次帶薛尼回到了訓練大樓，然而牠仍拒絕在任何反光的地面上行走。網上片段可見，儘管艾什一直在地氈另一邊鼓勵，薛尼還是甚為猶豫，牠搖擺着尾巴，大概用了20多秒才小心翼翼走向艾什。

格列農表示，看着薛尼走向艾什的畫面很感動，「是艾什和薛尼之間無與倫比的信任與連結，才讓牠能突破恐懼走向艾什。」

不過，薛尼這樣的情況已經不再適合做警犬，格列農稱：「我們無法用13周的訓練作為代價，來確定薛尼能否做一隻合格的警犬，畢竟牠可能永遠無法協助警員在火警中完成搜索大樓的任務。」