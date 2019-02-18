【專才】美父誤鎖1歲女於車內　囚犯使出偷車秘技　2分鐘破門救人

賊人的偷車技倆，竟可以成為救人的本領！美國佛羅里達州新里奇港（New Port Richey）一對夫妻，日前帶1歲女兒出門，不小心把女兒反鎖在車上，極度徬徨之際剛好遇上一班囚犯在附近修路，看到這對父母束手無策，囚犯使出「職業級」偷車本領，不到2分鐘就成功打開車門，救出女童，目擊者都不禁拍手讚好。

在附近工作的5名囚犯注意到蘭特里和女兒的情況，於是使出專業的偷車技術，把衣架「攝入」車門。（Shadow Lantry fb圖片）

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事件發生在本月14日，爸爸蘭特里（Joe Lantry）當天不小心把車鑰匙留在車內，令1歲女兒達拉斯（Dallas）被鎖在車的後座。當時雖然氣溫大約22度，但是在陽光的照射之下，車內溫度隨時在半小時內上升至37度，對孩子構成危險。

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在附近工作的5名囚犯注意到蘭特里和其女兒的情況，於是使出專業的偷車技術，把衣架「攝入」車門，蘭特里則在後座車窗安撫女兒，經過2分鐘，車門終於成功打開，女童也沒有大礙。

爸爸蘭特里當天不小心把車鑰匙留在車內，導致1歲女兒達拉斯被鎖在車的後座。（Shadow Lantry fb圖片）

媽媽莎杜（Shadow Lantry）事後把影片上傳到網上，獲不少人讚好。當地警方表示，「這是一起罕見的『囚犯專業』派上用場的案例」，笑言囚犯只有在他們的批准下才可破門。他又指，即使這些囚犯曾經犯過錯，但警方都正努力幫助他們回歸社會。