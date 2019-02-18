【交通補貼】登記都會票都拎唔到交通津貼？　原來未確認唔計數！

市民近日陸續領取上月份的交通補貼，但有購買了港鐵都會票的市民，縱使交通費總開支超過400元，卻未能拿取補貼，大感困惑及不忿。《香港01》了解後，發現持有都會票人士，上月就算成功在港鐵站內完成掛勾登記，但系統當刻只是「處理中」，隨時因種種原因拒絕申請，持票人如果沒翻查「確認登記」，隨時登記被拒亦不知情，到都會票過了期，恐怕難以「追數」。 因此，都會票用家本月再登記時，必須上網查清申請登記的結果，必須確認成功登記，必要時向港鐵及運輸署查詢，否則隨時再蝕底！

有讀者在去年12月購買都會票，延至今年1月繼續使用及登記，不過系統拒絕申請，即使登記兩次，但掛勾結果都顯示不成功（藍圈示），其後在1月登記另一張都會票，則顯示結果成功（紅圈示）。（讀者提供）

據政府今年1月1日落實的「免入息審查的公共交通費用補貼計劃」，如使用現金或八達通以外的任何支付方式購買的指定車船票，包括用435元購買港鐵都會票，市民必須到港鐵站、輕鐵客務中心及渡輪碼頭的「指定車船票自助登記站」進行簡單登記，將指定車船票及八達通掛勾。

根據計劃，只要市民一個月內的交通開支超過400元，超出部份的25%金額就是交通補貼，換言之，購買每張435元的都會票人士，應該都有補貼。惟近日有都會票用家試圖領取上月的補貼時，卻發現「無錢拎」，雖補貼金額不多，但也感到困惑及憤怒。有巿民向《香港01》表示，曾就有關情況向港鐵反映，但職員只告知應向運輸署了解，有人遂以電郵向運輸署查詢。

多名購買都會票乘搭港鐵的市民發現未能取得交通補貼，相信即使上月成功在港鐵站內登記，但系統亦基於種種原因拒絕申請。（資料圖片／李澤彤攝）

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《香港01》了解，被拒的都會票用家雖曾在港鐵站內「成功登記」，惟因被系統拒絕申請而未能獲得補貼，各人被拒理由不一，具體而言或與該張都會票的紀錄與港鐵所提交的資料不符、都會票逾期登記，或早於12月份購買，而補貼計劃未實行等原因有關。

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有關交通補貼計劃的疑問，市民可在辦公時間內致電2804 2600或電郵tdenq@td.gov.hk向運輸署了解。（網頁截圖）

換言之，任何使用都會票或指定車船票的市民，即使在相關交通機構的站內「成功登記」，亦必須再上運輸署相關網站，輸入八達通號碼確認車船票是否已「確認登記」，否則如有關車船票登記被拒，而巿民未能及時發現，有關金額便不會被計入八達通內，影響領取交通補貼的金額。持都會票的巿民如有不明白，可向港鐵職員查詢，或在辦公時間內致電2804 2600或電郵tdenq@td.gov.hk向運輸署了解。

運輸署公共交通開支/補貼查詢：https://subsidy-enquiry.ptfss.hk/tch/enquiry (輸入八達通號碼即知車費使用情況)