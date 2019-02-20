恐怖父母聲稱意外溺斃　3歲B女遭溶屍藏衣櫃

美國德州小鎮拉雷多（Laredo）的一對父母──37歲的媽媽多明格斯（Monica Dominguez）和32歲爸爸薩瓦拉洛雷多（Gerald Zavala-Loredo）上周四（14日）因懷疑殺害3歲女兒麗貝卡（Rebecca Zavala）被捕，二人供稱麗貝卡是意外溺死，但他們為了毀滅證據，竟將女兒遺體放入一個容量達5加侖（約19公升）且裝滿酸性液體的大桶內，試圖把屍體溶解。

警方周四下午收到匿名舉報指二人家中有可疑活動，取得搜查令後便前往調查，約在下午5時到達現場，同時要求當地消防部門的處理危險物質專隊前來協助，終在睡房的衣櫃內找到一個裝有人體遺骸的桶。

多明格斯聲稱，麗貝卡因為被獨留在浴缸中而意外溺斃，後來她要求薩瓦拉洛雷多協助處理屍體。

+ 5 + 4 + 3

韋布縣（Webb County）地區檢察官阿拉尼斯（Isidro Alaniz）形容案發現場畫面令人吃驚，「你可以想像，執法人員和現場應急人員都覺得難以置信」；警方表示，將仔細檢查麗貝卡的遺骸，以確定她在死前有否受傷。

當地民眾周日（17日）在麗貝卡的寓所外舉行燭光悼念，送上毛公仔、花束和白氣球，親友紛紛表示仍感到十分震驚，鄰居拉米雷斯（Nancy Ramirez）說，大家都為麗貝卡祈禱，希望她上天堂，回到天主身邊。

當局控告多明格斯和薩瓦拉洛雷多篡改證據、危害兒童及虐待屍體等罪名，其中多明格斯曾因傷害兒童而被判緩刑，目前仍在緩刑期間，薩瓦拉洛雷多則是非法逗留在美國，二人現被拘留，保釋金合共30萬美元（約235萬港元），而他們其餘的四名子女暫時交由保護兒童組織照顧。