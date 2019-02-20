憂男同學發現月經來訪　英女生忍尿都唔想去「中性廁所」

中性廁所（Unisex Toilet）近年在外國愈見普遍，惟一直引起國際社會爭議，有人認為可以顧及性小眾感受，但亦有輿論質疑此做法涉及私隱問題。而英國一所學校最近則有女學生投訴，指男生經常以她們上廁所的時間，估計女生是否正值月經，令她們大感尷尬及被性騷擾，甚至女生寧願不喝水，避免上廁所。

中性廁所在外國愈見普遍，惟一直引起國際社會爭議。（Gettyimages/視覺中國）

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英國女權組織Women's Voice Wales日前在其facebook專頁發文，指英國威爾斯不少學校以中性廁所代替傳統男女廁所，惟近日收到女學生反映，指男生經常從她們的如廁時間，推測女生是否月經到來，令她們感到私隱被侵犯，甚至有被性騷擾的感覺，組織指有女生會為月經而焦慮，更一度避免喝水及拒絕上學。

組織又質疑中性廁所「令女生的安全、私隱及尊嚴受損」，呼籲當局應重新審視政策，要求學校分開設立男、女廁，而非全面以中性廁所取代。而根據英國威爾斯教育部表示，學校必須為8歲以上的男、女童分別設立廁所，法律上亦不容許校方使用中性廁所取代分隔性別的廁所。

不少家長表示認同組織的取向，認為應向中性廁所說不，其中一名家長霍桑（Susan Hawthorne）稱「喚醒監管機構吧」，不過亦有家長表示沒有問題，「我女兒在學校也會用中性廁所，一直相安無事」。

其實自2000年開始，曼徹斯特一間中學設立第1個校園的中性廁所，校方稱有助減少凌霸及破壞公物，其後數以百計學校跟隨。

（綜合）