曾加入ISIS產子後欲返英　「恐怖少女」遭正式褫奪國籍

2015年加入極端組織ISIS的英國女子貝居姆（Shamima Begum）近日在敍利亞難民營產子後，表示希望返回英國生活。英國內政部周二（19日）書面通知她的家人，貝居姆的英國國籍已被褫奪。

家人感到失望正考慮上訴

該封僅一頁的通知書收件人為貝居姆的母親，內裡提到，內政大臣賈偉德（Sajid Javid）決定褫奪貝居姆的英國國籍，希望她的家人能轉達消息，而貝居姆有權提出上訴。

貝居姆的律師阿康吉（Tasnime Akunjee）表示，貝居姆一家對裁決失望，正考慮上訴。

有報道指出，貝居姆擁有英國和孟加拉的雙重國籍，因此英國才能剝奪其國籍，而又避免令她變成無國籍人士。不過，阿康吉否認，強調貝居姆只擁有英國國籍，「從未擁有孟加拉護照」。

根據1981年英國國籍法令（British Nationality Act 1981）第40節，內政大臣有權以公眾利益為由褫奪國籍，但不得使該人士變成無國籍人士。

英國內政部周二（19日）書面通知她的家人，貝居姆的英國國籍已被褫奪。（影片截圖）

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坦言受ISIS斬首影片啟發

至於貝居姆的兒子，他在母親被褫奪國籍前出生，因此仍擁有英國國籍；理論上，英國政府同樣能褫奪他的國籍，但必須證明這名男嬰會構成威脅。

賈偉德日前表示，他會毫不猶豫地阻止曾支持恐怖活動的人返國，「無論他們在所謂的哈里發國扮演什麼角色，都是支持了恐怖組織，從中表現出他們仇恨我們的國家和價值觀。」

貝居姆向英國獨立電視台聲稱，她只是一名帶着初生嬰兒的19歲女孩，沒有任何武器，也不想傷害任何人，「除了我曾加入ISIS以外，就沒有其他證據顯示我構成威脅。」貝居姆曾在BBC的訪問中說，她是受到ISIS成員把人質斬首的影片啟發而前往敘利亞。

（綜合報道）