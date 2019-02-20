韓國政府日前宜布，封鎖近900個色情及賭博網站，禁止國民瀏覽，當中包括全球最大色情網站「Pornhub」，消息一出引起極大爭議。有女性權益組織稱讚新措施能保護女性，免受「色情報復」（revenge porn）傷害；亦有網民發起網上聯署反對相關措施，批評當局「正在追隨中國互聯網審查的腳步」，至今已獲逾25萬人簽名支持。

當有國民以https瀏覽相關「非法網站」時，政府便會打開用戶的數據包（data packet）以找出他們要求到訪的網站及加以封鎖，並會重新導向用戶至警告頁面。（Twitter圖片）

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韓國廣播通信委員會（KCSC）早前宣布，自上周一（11日）起，以伺服器名稱指示（Server Name Indication，簡稱SNI）技術，封鎖涉嫌提供成人內容的895個「非法或有害網站」，當中不少為色情及賭博網站，包括全球最大色情網站「Pornhub」。

當有國民以https瀏覽相關「非法網站」時，政府便會打開用戶的數據包（data packet）以找出他們要求到訪的網站，然後加以封鎖，並會重新導向用戶至警告頁面。

消息引起連串爭議，有網民於總統網站提出反對新措施的聯署，狠批當局進行網絡審查，「我認為韓國正在追隨中國互聯網審查的腳步」，「現在你聲稱只阻止非法內容網站和成人網站，但我想問你是否確定你不會阻止任何其他網站？」聯署至今已獲逾25萬人簽名支持，上周六（16日）更有約100人在首爾車站廣場抗議新措施。

參與聯署的網民指，同意政府阻止非法網站發放「色情報復」（revenge porn）內容及其他具版權的內容，但認為一刀切的網絡審查並非治本方法，因網民總會找到繞過封鎖的對策。有女性權益組織則歡迎當局的措施，認為可保護女性，又指允許國民瀏覽含「色情報復」的網站，是對性暴力受害人的痛苦視而不見的做法。

消息引起連串爭議，有網民於總統網站提出反對新措施的聯署，狠批當局進行網絡審查，至今已獲逾25萬人簽名支持。（南韓總統網站截圖）

美國美利堅大學（American University）商學院資訊技術及分析教授李君冠（Lee Gwan-hoo，音譯）擔心，當局的措施會侵犯網民私隱，「打開用戶數據包的方法不可取，即使大多數信息都是加密的，也可能侵犯私隱」。而美國佐治亞理工學院互動電子計算系教授達斯（Sauvik Das）更指出，新措施阻止網民瀏覽「非法網站」，「意味着韓國政府可能會竊聽每個通過互聯網發送的域名請求」。

（韓國時報、亞洲日報）