日女裸體直播4年賺百萬　被捕後真實年齡曝光　警員：以為20歲

網絡世界美女如雲，但當她們回到現實世界就像「變臉」一樣，判若兩人。日本一名女子在網上進行裸體色情直播，由於該直播平台需付費觀看，4年來她與同居男友賺了1400萬日圓（約99萬港元），至近日被警方以涉嫌「公然猥褻罪」拘捕，令其真面目曝光，想不到這個看似年輕貌美的主播，竟然已58歲，連調查人員都不敢相信這個「逆齡」真相。

土居尚美打着「年齡100歲」吸引觀眾看其色情直播。（ayatin888 twitter圖片）

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女子土居尚美（58歲）和男子新田靖史（40歲）雙雙被捕，兩人居於日本茨城縣，沒有工作。去年12月土居被懷疑在新田靖史家中全裸直播，更打着「年齡100歲」的特殊標語，吸引觀眾。土居會以兔女郎、聖誕女郎等風格亮相，但通常都會以口罩或貼圖巧妙地把臉遮住。

直播中其中一幕是土居穿着內衣，露出白皙光滑的皮膚，伸出長腿，擺出誘人的姿勢自慰，房間掛上粉紅色窗簾，還放了不少小熊洋娃娃，充滿少女氣息。土居還在Twitter貼出性感相宣傳，表示「今天晚上11點左右開始直播，內褲脫了再來」。

據了解，土居和新田靖史在網上認識，繼而同居，土居白天上班，晚上做色情直播賺外快。該直播平台要求付費觀看，警方預計4年來兩人賺了1400萬日圓（約99萬港元）。

土居尚美因「公然猥褻罪」拘捕，令其真實年齡曝光，原來她已58歲。（ANN截圖）

土居被捕後，承認為了賺錢拍攝色情影片，土居的真面目也因而曝光，不少網民更大吃一驚，直呼「以為只有20多歲」、「58歲長這樣…」，連調查人員也認為土居保養得宜，「看起來像是我同學」。