美國19歲女嫁62歲翁　「爺孫戀」眾叛親離　老公被鬧「戀童癖」

美國堪薩斯州（Kansas）19歲女學生辛普森（Samantha Simpson）透過朋友介紹，認識了62歲的退休人士JR，當時她年僅18歲，二人很快墮入愛河，並決定在去年1月8日結婚；雖然二人認真經營這段夫妻關係，但依然備受批評，甚至有人辱罵JR是「拐子佬」、「戀童癖」，辛普森坦言希望大家多多體諒，不要歧視他們。

辛普森表示，她對JR是一見鍾情，「當我第一次看到他，我不由自主地被他的言行吸引，他也的確是位紳士。每次見面，他談吐都很文雅，我們還會透過電話和短訊來溝通，在他身上我找到一些其他男人沒有的東西。」

辛普森稱：「我有嘗試和年齡相近的男子約會，但他們表現非常幼稚，完全不懂照顧伴侶；跟JR一起就完全不同，他非常成熟，把我當公主般看待。」

辛普森形容她對JR是一見鍾情。（Facebook圖片）

然而家人卻非常反對這段忘年戀，於是辛普森決定離家，與JR搬去堪薩斯州威奇托市（Wichita）居住。二人拍拖一年即定婚，去年1月8日「拉埋天窗」，但不時遭陌生人辱罵，甚至辱罵JR是「拐子佬」、「戀童癖」。

辛普森說：「走在街上，總有陌生人誤以為我們是兩爺孫，這令我非常難過，我們時刻被指指點點，這太累人了。家人和朋友不接受這段關係已經令我們受盡苦頭，連陌生人都『插上一腳』，壓力實在很大。」

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雖然受盡歧視，但辛普森和JR仍決定走下去，並希望生兒育女後情況會有好轉。辛普森說：「我們想生兒育女，組織一個新家庭。希望孩子出世後謾罵會停止，我們不想子女在一片批評其父親的聲音中長大。」