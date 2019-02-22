【豬隊友】託朋友印文件　結果直接印手機螢幕　網民：好純真

每個人身邊總有個豬隊友，經常誤會別人的意思，最後弄出個「大頭佛」。有網民昨晚（21日）在連登討論區發帖，上載兩張WhatsApp對話截圖，只見樓主叫朋友幫忙打印文件，並透過手機傳送一份Word文件給他，着他用手機連上影印機打印，結果對方誤會了樓主的意思，直接將手機螢幕影印出來。帖文非常爆笑，引起網民熱議，不少人笑問「你個frd咩年代？」又指樓主的朋友「好純真好可愛」。

結果對方誤會樓主的意思，直接將手機螢幕影印出來。（連登討論區圖片）

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連登巴打昨晚在討論區以「叫我fd（朋友）幫手print（打印啲野……點知佢咁print」為題發帖，從他上載的兩張WhatsApp對話截圖可見，樓主拜託對方幫忙打印文件，並透過WhatsApp傳送一份Word文件給他。對方則表示不懂如何將電話的文件放入電腦，樓主就反問「你要喺電腦先印到？」

朋友半信半疑地問「你想就咁手機印？」樓主卻堅持：「有咩問題？我平時都係用手機印。」朋友唯有弱弱地再次提醒「但好細個喎」，樓主則回應「我幫佢印都好細，佢話無問題」，並叫對方給他看看製成品。結果朋友竟然將一部iPhone手機直接放在影印機上打印，印出只佔全張A4紙約六分一的手機螢幕，令樓主相當無奈。

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帖文隨即引起網上熱議，短短半天已有近7000個讚好，有網民笑指樓主朋友無做錯，「講明會好細」，有人則問「叫佢用電腦又成個mon（螢幕）隊落去？」亦有網民突破盲腸，「用iPad印咪夠大囉」。

有人則表示，「諗咗一百種結局，但我無諗過係咁」、「其實好聰明，因為唔會有人諗到」。有網民就叫樓主要好好珍惜這位朋友，「羨慕你有個咁幽默嘅朋友」，但亦有人質疑樓主作假，「究竟而家啲人真係咁on X定想製造話題，我睇唔透」。