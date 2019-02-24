初夜天價成交　阿塞拜疆Model：買樓畀阿媽、外國升學、環遊世界

「初夜」對不少女生而言都相當重要，會留給自己覺得合適的人，不過在外國就有人選擇以「價高者得」方式拍賣初夜。阿塞拜疆一名只有廿多歲的女模特兒近日就以200萬英鎊（約2000萬港元）的價格出售她的初夜，該名模特兒指這樣做是要令媽媽為她感到自豪。促成交易的中介透露，買方是一名日本政界人士。

瑪瑪紮特（Mahbuba Mammadzada）來自阿塞拜疆，是一名模特兒，她近日透過Cinderella Escorts以高達2000萬港元的價格賣出初夜。（IG「mahbuba_mammadzada」圖片）

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23歲的瑪瑪紮特（Mahbuba Mammadzada）來自阿塞拜疆但長居土耳其，她在上年夏天就宣佈會將自己的初夜賣出去，引來不少人討論，她說：「我的媽媽為了我做了所有事，現在是時候讓她為我感到自豪」。

瑪瑪紮特透過Cinderella Escorts尋找交易對象，拍片解釋自己出賣初夜的原因。她說出售初夜後賺到的錢，會用來買樓給媽媽住、支付自己出國讀大學的費用、及環遊世界，她最初預期可以賣到約9萬英鎊（約92萬港元），不過最終成交價卻超20倍，達到200萬英鎊。

瑪瑪紮特（Mahbuba Mammadzada）的IG有數萬支持者，她不時都會分享自己的生活照片。（IG「mahbuba_mammadzada」圖片）

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Cinderella Escorts透露，最高出價者來自日本東京，是一名政界人士，而出價第二及第三高的人分別是來自英國倫敦的律師及德國慕尼黑的足球員。該名政界人士與瑪瑪紮特在德國共度春宵之前，先要讓醫生檢查，確認她是一名處女，而瑪瑪紮特則已取得醫生確認證明。有報道提到，Cinderella Escorts收取的中介費用可高達交易額的兩成。

（每日郵報）