【奧斯卡】影帝Rami Malek任性煲呔搶鏡　Lady Gaga出手都救唔返

第91屆奧斯卡金像獎頒獎禮完滿落幕，埃及裔美國影星Rami Malek（雷米馬利克）憑《波希米亞狂想曲：搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）奪得最佳男主角，成為全晚焦點。不過引起網民熱烈討論的，並非Rami感人的得獎感受，而是其頸上總是歪掉了的煲呔，網民發現其女友、孖生哥哥Sami Malek甚至女神Lady Gaga都先後為影帝的煲呔出一分力，無論他們多少次幫忙打正煲呔，最後Rami上台領獎時，煲呔仍然偏執地傾斜一邊，令人爆笑。

Lady Gaga都有出手幫Rami整煲呔，形成經典一幕。（GettyImages）

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每年奧斯卡頒獎禮，出席者的衣着都備受注目，出爐影帝Rami以一套Saint Laurent三件式燕尾服現身，怎料被「任性」的黑煲呔奪走網民目光。除了其女友Lucy Boynton多次將煲呔「撥亂反正」，Lady Gaga、其孖生哥哥Sami等都出手弄好Rami的煲呔。

最後得獎一刻，Rami的煲呔還是傾斜的……（GettyImages）

Rami Malek的煲呔上台前最後還是歪掉了，原來因為這個情深一吻......

就是這深情一吻，Rami的呔就出事了……（GettyImages）

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過程怎樣都不重要，結果Rami上台領取他首個奧斯卡最佳男主角一刻，呔還是傾斜一邊，令不少網民笑翻，「大家都很努力了」、「全晚都在跟呔博鬥」。不過翻看電視畫面發現，令Rami煲呔傾斜的罪魁禍手，原來正是女友Lucy，當宣布Rami得獎時，坐在身旁的Lucy同樣興奮，兩人深情一吻，就在這刻Lucy不小心撥開了Rami煲呔，直至走上台時都沒有人再幫他弄好「任性的煲呔」。

（綜合）