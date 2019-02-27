IG帳戶專收集乘客瞓覺相　網民自危怕中招　哀嘆：香港人太累了

搭車途中搖搖晃晃，有的人會更易入睡。近日有網民瀏覽Instagram，發現原來有一個集合不少市民在交通工具瞓覺的眾生相帳戶，站着睡坐着睡樣樣有，因而引起其他網民恐慌，不少人擔心自己被拍下而不知，亦有人深深慨嘆，出名工時長常OT（加班）的香港人實在太累了，「可在家睡飽誰想搭車睡」。另有不少人批評偷拍者不尊重，認為專頁或有侵犯私隱的問題。

有專頁集合港鐵乘客睡相，吸引近3萬用戶追蹤，近日引起網民關注，擔心自己中招。（IG截圖）

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這個「MTR Sleepers」IG帳戶，至今累計獲近3萬名用戶追蹤，翻查資料早在2016年開設，相關照片達數百張，都是在港鐵拍攝，乘客們靠着玻璃、站着拉吊環、橫躺整排坐椅，甚至挨着欄杆都竟然能睡着，大家姿態各異卻同樣帶着一臉倦容，有女子為怕睡相被看到出醜人前，索性紙巾封面。

不少港鐵乘客搭車時累極睡，被拍照了也不知道，有關照片被IG帳戶集合刊登，引起網民關注。（IG「mtrsleepers」）

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不少網民圍觀眾生睡相，忙於尋找自己有否中招，不禁抱怨「返工返到咁累，依家搭地鐵都唔敢瞓」，為被拍者抱不平，指只因太累才會睡着，「你估想㗎咩」，亦有人慨嘆照片令人會心微笑背後，其實同樣藏着港人的悲哀。

有網民坦言，可在家安睡睡飽，誰想在交通工具讓人看到尷尬時刻，只能慨嘆當香港人太累了，工時長加班多，在照顧家庭做一點私人事務後，睡覺時間也不夠，「睇到啲相笑唔出，有啲係病樣累樣，嗰啲真係望到都覺得心酸」。

亦有人批評該帳戶以及拍攝者對被拍人士不夠尊重，質疑在不知情下公開別人睡相，或涉侵犯私隱。

翻查資料，這帳戶由一對情侶開設，他們早年受訪時指，最初是覺得有趣，私下把拍攝到的「睡公主、睡王子」照片傳給朋友分享，後來決定開一個IG作紀錄。他們指拍攝時曾撞板，被發現及質問，後來向對方解釋並展示其專頁，對方也很喜歡他們的想法，惟他們也指，如被拍者要求，他們也很樂意把照片刪除。