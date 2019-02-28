AirDrop變交友軟件？台男搭巴士獲「Angel」傳相　搭訕經過神展開

搭訕方法有很多種，有人上前扮認錯人，亦有人遞字條留聯絡，不過台灣一名男網民就遇到新科技式搭訕，竟有人經AirDrop傳送圖片給他。男網民前日（25日）在討論區發文分享，指自己乘巴士時看影片時，螢幕顯示有人透過AirDrop跟他分享一張貓咪相片，上面寫着「這位同學你的airdrop沒關」，兩人就這樣展開對話，不過最終因對方手機沒電就終止了。 帖文引起熱議，短短兩天已達1.6萬個讚好，甚至引出女主角現身回應，解釋那天確實沒電，還用AirDrop跟路人借充電線被拒絕，不少網民笑言這是最新交友軟件，又指「用android的覺得被排擠」。

台男搭巴士獲陌生人AirDrop圖片，然而二人開始了「猜猜我是誰」的遊戲......

樓主乘公車看影片到一半時，iPhone竟收到一張由AirDrop傳過來的照片。（Dcard圖片）

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台灣男網民前日在Dcard討論區發文，指乘公車看影片到一半時，iPhone竟收到一張由AirDrop傳過來的照片，上面是一隻貓咪並寫着「這位同學你的AirDrop沒關」，傳送者顯示為「Angel」。樓主稱當時已笑到不行，Angel後來再傳多張照片，並寫着「很高興通過AirDrop認識你」，熱情得樓主要禮貌地「回禮一下」，因而也傳送圖片回應。

Angel其後問樓主在車上坐哪個位置，他就拍下斜前座的位置讓對方猜猜，怎料Angel一估即中，還拍下樓主的背影打招呼。樓主也不甘示弱，詢問Angel的位置，後來發現有人正偷拍自己，又是使用iPhone的就知道了，不過最終Angel因為電話沒電斷了聯絡。

事件中的女主角現身留言，稱自己只是愛玩AirDrop，而不是搭訕。（Dcard截圖）

結果帖文引起一眾網民討論，連事件中的女主角亦現身留言，稱自己只是愛玩AirDrop，而不是搭訕，又指後來手機真的沒電，「路上還用AirDrop跟路人借線被拒絕」。 不少人都指已試過透過AirDrop搭訕，結果遇上可愛的學姊，亦有人對這玩意感到有趣，稱下次搭客運時都要玩一下。不過有網民則弱弱地表示，「用android的覺得被排擠」，即有人安慰他「沒關係我們有藍牙」。