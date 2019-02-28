【還原三國歷史】陸遜唔係小鮮肉　夷陵之戰登場已經係大叔！

說起陸遜，大家或者會聯想起他粉嫩的後輩形象，但筆者壞心眼，偏要在本文拆穿這個「假象」。

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陸遜的美少年形象從何而來？他起初加入東吳政權曾有什麼轉折？下文將會分解。

矚目登場

時值樊城之戰，關羽破于禁，斬龐德，圍曹仁，氣勢如日中天。此時，一封謙虛得近乎卑屈的書信端在關羽面前。發信者一邊自謙「書生疏遲」[1]，一邊盛讚關羽威德，直教關羽放鬆戒備。呂蒙見時機已到，於是聯同發信者陸遜偷襲荊州，將關羽逼入絕路。呂蒙之所以能夠為東吳奪得荊州，不僅多得本身的謀略，陸遜的工心之策亦至關重要。話說吳軍突襲之前，呂蒙還在建業「養病」瞞過關羽，這個比呂蒙年輕五年的後輩前來「探病」，提議宜針對關羽「意驕志逸」的弱點，出其不意。呂蒙見此人的才華足以擔當重任，於是向孫權舉薦陸遜為「偏將軍右部督」，代替自己。正史也好，演義也好，樊城之戰都是陸遜粉墨登場的一幕，時值219年，距離陸遜初次加入東吳陣營的203年，足足相隔了十六個年頭，相信見慣陸遜少年形象的朋友都會始料不及吧？

樊城之戰勢力分佈（網絡圖片）

陸氏的生還者

203年，孫權掌權第三個年頭，二十一歲的陸遜以江東大族陸氏代表身分，加入東吳政權，還迎娶孫策女兒，象徵孫氏與陸氏緊張的關係得以和解。事情要由孫策席捲江東的時候說起，一方面，當地豪強與士人看不起孫家門第低下，另一方面，又多得孫策強硬好殺的作風，令孫氏與江東豪族的關係傾向緊張[2]。陸康事件可謂箇中之表表者，據《三國志．孫討逆傳》載，當時還是袁術下屬的孫策，曾為袁術攻打廬江太守陸康，一報陸康拒絕向袁術供米之仇，二報陸康拒絕接見孫策之恨[3]。可以說，陸康此人也不簡單，面對猛將孫策含恨來襲，仍然守住廬江接近兩年。結果，城內陸氏宗族百餘人死者近半，陸遜慘遭孫策毒手之前，便跟着親戚返回吳郡，「綱紀門戶」。陸氏與孫氏有着不折不扣的血海深仇，陸遜加入孫吳陣營，其意義之重大，自不待言。

如果二三十歲還說得上少年的話，陸遜的「青春」便揮灑於地方民政和攻打山越身上。按《三國志．陸遜傳》，陸遜曾經出任海昌屯田都尉，適逢海昌縣連年旱災，陸遜開倉協助貧民，並監督當地農業發展，深得百姓信任。此外，跟不少吳將一樣，陸遜亦曾經平定山越內亂，擊敗吳郡、會稽、丹楊等地的賊帥。雖說對手不過是用來累積經驗值的弱卒，大抵不堪一擊，但以事論事，在夷陵之戰前，陸遜早已累積一定的戰鬥經驗，絕對不如他本人自謙，是個不習兵事的「一介書生」。

三國故事至少有兩個象徵世代交替的大戰役，赤壁之戰，英姿煥發的周瑜，擊敗身經百戰的曹操；夷陵之戰，自稱一介書生的陸遜，擊敗戎馬半生的劉備。兩者均由作為防守方，而且將領平均年輕較低的東吳勝出。「青出於藍勝於藍」的展開能教人精神抖擻，難怪《三國演義》描寫夷陵之戰時，也刻意將陸遜塑造成初出茅廬的年青精英，「一書生」、「年幼無學」、「身長八尺，面如美玉」等語，都是原文對陸遜的形容。

承先啟後，以光榮遊戲為首的三國創作，大抵都把陸遜刻畫成「面如美玉」的美少年。《三國志11》有個設計，主要武將的頭像會隨年齡改變。經過歲月洗禮，昔日俊美不凡的諸葛亮、趙雲都要面展紋，口帶鬚，偏偏「老年版」陸遜卻仍然死守小鮮肉路線，頂多是面部輪廓深了一些，還是半條胡子都沒有。在《真．三國無雙》系列，陸遜更是「賣潮賣可愛」的佼佼者，露肚裝，緊身褲，在一群大叔叢中鶴立雞群。在這個基調下，《三國志大戰》那個偶爾出沒的中年陸遜，就令筆者頗為眼前一亮。考慮到三國時代嚴重欠缺美少年屬性，史籍有載的可人少年例如曹沖、滕胤[4]，不是早死，就是不夠戲份，小說家與創作者硬要陸遜擔任美少年角色，恐怕也屬情有可原。只要大家了解，夷陵之戰時的陸遜其實只差一步便踏入中年，三十有九。而且，《三國志》也沒有關於陸遜外貌的片言隻語，沒錯，就算翻到爛掉也沒有[5]。

露臍裝陸遜，帶領潮流？（遊戲《真三國無雙》──角色簡介）

中年陸遜依舊眉清目秀。（電玩遊戲《三國志》）

無名大將的一把火

將外觀問題擺在一邊，東吳諸將，包括朱然、潘璋、宋謙、韓當、徐盛、孫桓等人，上至舊將，下至國戚，自恃老賣老，不聽陸遜指揮，倒是事實。說來又是的，山越賊這種教學關卡，有哪個東吳將領沒打過？陸遜年近四十，赤壁之戰、南郡之戰、濡須口之戰偏偏一場都沒打過，根本就是與大場面無緣無分的「小伙子」。單憑呂蒙推薦，孫權任命，固然仍不足以讓久經沙場的老將信服。

幸好呂蒙的眼光沒錯，陸遜真是一個「才堪負重，終可大任」的人。卻說劉備進軍至夷陵，連營數百里，更得到五谿蠻等諸夷協助，氣勢非凡。起初劉備派吳班等將挑戰吳軍，吳軍諸將欲出陣迎戰，然陸遜力排眾議，主張蜀軍銳氣正盛，位處險要，加上主動挑戰、恐防有詐，現在理應按兵不動，靜觀其變。正當諸將以為陸遜怕了劉備，各懷憤恨之際，蜀軍見計略失敗，便命令伏兵撤出山谷，證明陸遜主張準確無誤。如是者，蜀吳兩軍在夷陵對峙了七八個月，形勢有變，陸遜認為蜀軍已經無計可施，疲態盡顯，是反擊的好機會，於是以一把火將蜀軍殺過片甲不留，演出歷史有名的「火燒連營」。劉備登上馬鞍山（不是香港沙田那個）設軍防守，也抵不住吳軍圍攻，結果「土崩瓦解，死者萬數」。劉備要燃燒鎧甲斷後，退回白帝城，「其舟船器械，水步軍資，一時略（搶略）盡，屍骸漂流，塞江而下。」

無名將領陸遜的一把火，令劉備老貓燒鬚，大為羞憤，不禁悲嘆：「我竟然被陸遜侮辱，豈非天意！」說起來，陸遜整個人生，只是放過一次夷陵大火，但畢竟這幕實在太經典了，這把火就與創作中的陸遜如影隨形。例如《無雙》系列的陸遜就對放火有種心癮，被玩家戲稱為「放火狂魔」，這種動漫人設常見的誇張法，令陸遜的夷陵之火，有種莫名其妙的喜劇感。

注解

[1]整句是：「僕書生疏遲，忝所不堪。」見慣美少年陸遜在日本三國ACG以「僕」自稱（「僕」在日文是男性第一人稱，略帶自謙），沒想到歷史的陸遜也是以「僕」作為第一人稱吧？

[2]《三國志．吳夫人傳》注引《會稽典錄》：「（孫）策功曹魏騰，以迕意見譴，將殺之，士大夫憂恐，計無所出。夫人乃倚大井而謂策曰：『汝新造江南，其事未集，方當優賢禮士，舍過錄功。魏功曹在公盡規，汝今日殺之，則明日人皆叛汝。吾不忍見禍之及，當先投此井中耳。』策大驚，遽釋騰。」

[3]《三國志．孫討逆傳》：「（孫）策昔曾詣（陸）康，康不見，使主簿接之。策常銜恨。」

撰文：KANA

前遊戲雜誌編輯，現職日語翻譯，著作《打爆真．三國歷史》現於港台各大書局及電子書店有售。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「東吳的「年少才俊」 陸遜（上）」​】

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