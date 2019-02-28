喪禮上牧師大喝一聲　「屍體」彈起復活家人驚喜　殯儀館卻憤怒了

南非一名男子日前死亡，家人為他舉辦喪禮，豈料在牧師的呼喚下，男子竟然「復活」，在棺材中坐起身，讓家人又驚又喜，甚為激動。不過這宗「奇蹟」卻令殯儀館非常不滿，聲言要控告牧師。

張大嘴巴雙眼反白躺棺材

南非男子埃利奧特（Elliot）在上周五（22日）宣告死亡，家人為他舉辦喪禮並請來牧師盧卡烏（Alph Lukau）主持。盧卡烏是當地有名的牧師，經常上電視傳福音，聲稱自己是先知。他愛穿Armani西裝，擁有多輛名車，以及一架私人飛機。

喪禮上，穿着白色西裝的埃利奧特的「屍體」張大嘴巴，雙眼反白，躺在棺材裏面，親友在旁掩面流淚。在直播中，牧師拿着麥克風訪問親友，一名房東憶述，埃利奧特「死前」幾日開始生病，周五不斷咳嗽，其後送院不治。埃利奧特的哥哥表示，「遺體」是從停屍間運過來。

牧師接下來叫大家一起舉手重覆呼喚「上帝」，他雙手在棺木上方揮舞，然後摸着埃利奧特的腹部，大呼一聲，埃利奧特突然「死而復生」，坐了起來。

牧師雙手在棺木上方揮舞，然後摸着埃利奧特的腹部，大呼一聲，埃利奧特突然「死而復生」，坐了起來。（影片截圖）

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表演神蹟是他的「兼職」

即使有片為證，不少網民卻認定是造假，「可以清楚看到他在呼吸」、「他口袋裏還放着手機」、「笑死我了，他演技真差，他們應綵排多幾次」；殯儀公司則非常憤怒，認為牧師「惡意詆毀我們的形象」，揚言會控告他。

當地電視台調查後揭發，「死者」的真名是莫約（Brighton Moyo），半年前開始在木廠工作。記者訪問了他的老闆和同事，兩人皆說莫約工作表現出色，很聰明。

不過，木廠老闆指出，莫約自2月4日開始曠工，公司一直無法聯絡他，起初得悉其「死訊」時很震驚和傷心，但是看到出殯影片，隨即覺得「是個大笑話」。老闆又透露，表演神蹟可說是莫約的「兼職」，他曾假裝下肢癱瘓要坐輪椅，然後在牧師的呼喚下站起來，還試過招攬其他工人一起表演。

同事漢克（Hank）認為，這種表演是在玩弄信徒和家屬的感情、信仰和心靈，非常不道德，他很驚訝平時老實的莫約竟會做出這種事情。