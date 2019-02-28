台女手指浮腫婚戒卡住2日　醫生搞唔掂　消防員出手才解困

台灣嘉義市馬姓女子的手指不知何故浮腫，導致結婚戒指卡在手指上2天，嘗試多種方式無解，昨（27日）在醫院的建議下，到嘉義市消防局第二大隊蘭潭分隊求助，消防員評估戒指為金屬材質，建議使用小型磨刻機將戒指鋸斷，馬姓女子在戒指危機解除後嶄露笑容，感謝救護人員協助解圍。

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蘭潭分隊隊員魏琨庭昨天下午2點多值班，馬姓女子登門求助，消防員觀察評估，馬姓女子手指已嚴重腫脹，難以直接脫除，且戒指為銅合金製材質，建議使用小型磨刻機將戒指鋸斷，經馬姓女子同意後，立即使用小型磨刻機展開取戒行動。

過程中該女子因為高速馬達的運轉切割聲，驚魂未定十分害怕，其他救護人員在旁見狀立即給予安撫，經一番努力終於將戒指成功鋸斷取下。評估其身體狀況穩定，僅手指紅腫。詢問是否需送醫時，馬姓女子婉拒送醫，非常感謝消防員解決她多日來卡戒困擾。

嘉義市府消防局呼籲民眾，手指因卡戒有腫脹情形，千萬不要過度用力強行摘下，此舉會造成更加腫脹，不妨可先利用地心引力原理將手部抬高過心臟，等到手指自然些許消腫後再摘下，或是可以使用沙律油、嬰兒油或肥皂等潤滑脫除，如均無效時可向各地消防分隊尋求協助。

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】