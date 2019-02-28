【還願】關鍵人物「杜美心」之前世今生　真身非首次嚇壞台灣人

台灣出品的恐怖遊戲《還願》（Devotion），因場景中隱藏「習近平小熊維尼」字樣符咒引起連串風波，反而掀起熱潮。遊戲中關鍵的一家三口，繼「媽媽」鞏莉芳現真身，被揭原來是音樂劇界美女後，最關鍵的女兒「杜美心」，原來曾飾演嚇怕不少台灣人的「紅衣小女孩」，現實中的她超可愛，近日網上分享拍攝《還願》花絮，引來網民圍觀。

恐怖遊戲《還願》（Devotion）吸引不少粉絲，杜美心電視中參賽的一幕，在陰暗場景中十分恐怖。（網上圖片）

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《還願》背景設定在80年代的台灣，講述編劇杜豐于與女星鞏莉芳婚後育有女兒杜美心，惟小美心卻體弱多病，杜豐于面臨事業低潮與妻爭拗，推出女兒參加比賽以圖成為童星，惟女兒一次發揮失常落選，令他性情大變，加上希望女兒康復，結果訴諸迷信走火入魔，衍生出恐怖又家破人亡的悲劇。

《還願》（Devotion）遊戲中飾演女兒「杜美心」角色的真人小演員－林芷瑈網上現身，她的媽媽替她感謝團隊幕後工作人員，同時上傳拍攝遊戲片段的幕後花絮。（facebook「林芷瑈 -紅衣小女孩2」圖片）

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不少玩家都指遊戲畫面中，當走入陰森恐怖的杜家，看到電視中杜美心參加歌唱比賽，在鏡頭前搖晃唱歌的場景，都忍不住心寒，這一幕原來製造團隊拍攝時極其用心，不單團隊人數眾多，事前亦有拜神儀式，一絲不苟，遊戲中飾演杜美心的童星林芷瑈，日前在網上公開當時拍攝花絮，引起不少網民關注。

這一幕其實是模仿台灣早年節目「五燈獎」，改為杜美心參加「七彩星舞台」，她在節目上演唱《碼頭姑娘》，與媽媽鞏莉芳所唱遙遙呼應，在林芷瑈媽媽拍攝的幕後花絮中，林芷瑈穿着全套黃色洋裝，滿臉笑容努力扮演角色，引來不少網民留言盛讚她可愛和演技出色。

擁有可愛容貌的林芷瑈，其實已不是第一次嚇壞網民，真人笑容可掬的她，其實曾出演過台灣本土恐怖電影《紅衣小女孩》，更正是飾演令人害怕卻同情的主角紅衣小女孩，不少網民都笑言「芷瑈媽媽辛苦了，被你女兒嚇了好幾次」、「紅衣小女孩2可以換成杜美心了」。

（綜合）