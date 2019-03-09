【家居百科】兒童房裝修攻略11招：塗料、牆紙、家具點揀好？

文：裝修佬 （文章標題由《香港01》編輯所擬） 小朋友天性好動，多才多藝，係天生嘅藝術家，佢哋鍾意喺屋企周圍走、喺牆身上發揮佢哋藝術家嘅天性，所以裝修時要注意嘅哋方會多好多。以下裝修佬同大家分享小朋友裝修注意事項，一齊去文！

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如果家中有小朋友，購買塗料時應該額外留意。（GettyImages／視覺中國）

1) 小朋友房塗料

由於小朋友的免疫系統及呼吸道系統相對於大人較差，因此對小朋友房的裝修就要格外注意。

2) 塗料要無味無揮發性化學物

裝修小朋友房時要講究通風，適當的空氣循環令室內空氣流通、排走甲醛VOC。揀選油漆產品時，應該考慮選擇無味、環保無害嘅油漆。

3) 塗料要耐清洗

小朋友通常比較百厭會亂畫牆身，所以牆面塗料應要容易清洗得嚟，又唔會脫落粉化，避免小朋友觸碰後透過口腔途徑進入體內，危害健康。另外仲可以留意塗料可唔可以減少附着污漬灰塵，並且耐長時間擦洗。

4) 塗料要防霉防潮

香港近海氣候潮濕，選擇塗料一定要具有防潮防霉，不易滋生細菌。牆面可以自行調節濕氣，霉菌無法附着增生，確保居家環保舒適。

擔心小朋友在牆紙上畫畫，可以考慮抗污及易潔的牆紙。（GettyImages／視覺中國）

5) 牆紙顏色

顏色唔應該太過光鮮，雖然小朋友房設計配色要光鮮，但係過於光鮮其實不利小朋友視力發育。家長應該盡量選啞光色系嘅牆紙，選購前先準備色卡，有心水牆紙就要拎到室外睇下逆光效果。

6) 牆紙易潔性與抗污性

小朋友天生係藝術家，鐘意喺牆紙上發揮無限創意，牆紙嘅易潔性同抗污性相當重要。除此之外，防積塵同防水性都好重要，如果可以直接用濕抹布抹牆紙，清潔時會更加輕鬆。

如果要為小朋友購買家具，選料及設計都需要特別留意，以保護小朋友。（GettyImages／視覺中國）

7) 家具結構要穩陣

小朋友比較好動，購買家具要注意材料結實程度、組裝後是否夠穩陣、連接處有無鬆動、螺絲有無鬆脫等，確保家具使用過程安全。

8) 家具邊角圓滑

小朋友家具要根據身高選購，所以邊角處一定要選擇圓弧設計。尖銳邊角容易劃傷、撞到，圓弧設計更安全。

9) 用料環保

眾所周知家具可能會釋放甲醛等有機化學物，影響健康，實木傢具嘅環保性就最好，取材天然，使用放心。

購買床具時，都需要留意是否適合小朋友。（GettyImages／視覺中國）

10) 床上用品棉質材料更舒適

市面上床上用品的織造材料有好多種，從天然棉麻到人造纖維應有盡有，對於小朋友嚟講，棉質、絲質材料嘅床上用品透氣性好、冬暖夏涼，舒適度更高。

11) 枕頭不易過軟

小朋友發育階段頸椎好脆弱，所以枕頭唔能夠太軟。家要要選擇軟硬適中、輕便透氣、吸濕性好嘅枕頭，枕頭太軟會影響血液循環，最好選擇頸部同頭部有貼合曲線設計嘅枕頭。

作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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