美27歲已婚女教師涉猥褻兒童　受害男生同學被迫把風極尷尬

美國亞利桑那州27歲已婚小學女教師森莫拉（Brittany Zamora），涉嫌與一名就讀六年級的13歲男生發生性行為，於去年3月被捕；亞利桑那州古德耶伊（Goodyear）市警方最近公布與涉案人士會面錄影片段，更多案件細節曝光。

當着另一學生面親吻受害人 曾問「有沒有割包皮」

警方表示，森莫拉（Brittany Zamora）和小六男生最初透過短訊示愛及調情，她曾傳送裸照，二人其後多次在車上和教室內發生性行為，某次教室內還有另一名男學生。

該名13歲男生供稱，森莫拉與受害人在他面前親吻，並且性交；森莫拉要求他留在教室把風，場面令他非常不自在。當森莫拉第二天又要求他留下時，他拒絕了，但受害人事後向他坦承與老師發生性行為；森莫拉還曾問過把風男生「有沒有割包皮」。

森莫拉涉嫌與一名就讀六年級的13歲男生發生性行為，於去年3月被捕。（影片截圖）

+ 6 + 5 + 4

校方疑縱容教師性侵學生

受害男生的父母表示，在森莫拉被捕前數月，學校已有許多傳言，還有多名學生向校長迪基（Timothy Dickey）舉報，但校方沒有通知家長或報警，因此他們打算起訴學校。

森莫拉被控多項罪名，包括猥褻兒童、發布不雅物品及與未成年人發生性行為，她否認全部控罪，預計在5月出庭應訊。

（綜合報道）