最瘋狂醉駕？　俄貨輪撞韓國大橋　船長酒精超標3倍

俄羅斯一貨輪船長酒後駕船，竟撞壞了韓國釜山的一座大橋。在現場的短片中可以見到，體型龐大的貨輪不斷逼近海邊的高架橋，最終撞向橋身。

事發在當地時間周四（2月28日）下午4時20分，從韓國釜山港駛出的6000噸級俄羅斯貨輪「Seagrand」號撞上了釜山廣安大橋（Gwangan Bridge），雖沒有造成人命傷亡，但是大橋底部架構受到衝擊，撞出了一個大窿。

網上片段顯示，當時廣安大橋上車來車往，貨輪則不斷逼近橋身，在幾十秒內撞到大橋，貨輪上的桅杆應聲倒下。

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體內酒精含量超標３倍

據報道，貨輪事後曾試圖逃離，但被韓國海岸防衛隊及時截停。經調查，貨輪的船長被驗出體內酒精含量達0.086%，超出法定標準3倍；警方還發現，在撞橋之前40分鐘，貨輪曾撞到一艘停在釜山龍湖灣的郵輪；目前案件仍在進一步調查中。

肇事貨輪從俄羅斯符拉迪沃斯托克（Vladivostok，即海參崴）駛出，周三抵達釜山，卸下1415噸鋼捲後於周四離開。報道稱，廣安大橋是韓國第二長大橋，總長7420米，造價7899億韓元（約55億港元）；基於安全問題，大橋事後被關閉。