本地插畫家教旅行禮儀　搭飛機挨後椅背乞人憎　被批「挨及擾後」

近日運輸署發布最新宣傳片段，由影后葉德嫻（Deanie姐）教大家搭車亦要有公德。繼搭地鐵禮儀及吸煙禮儀等，本地插畫師「觀塘小葉總」最近亦製作了有關去旅行禮儀的插圖，例如乘搭飛機、在景點拍照等，希望藉以呼籲港人即使在外地遊玩都要做個有品的旅客。

本地插畫師「觀塘小葉總」最近再於個人facebook專頁上載3張插圖，今次主題是圍繞港人在外旅遊的禮儀。（「觀塘小葉總」授權提供圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

本地插畫師「觀塘小葉總」最近再於個人facebook專頁上載3張插圖，今次主題是圍繞港人在外旅遊的禮儀。其中一幅關於乘搭飛機時把座位後背移後的現象，「觀塘小葉總」指出近年有不少人在未詢問後方乘客的同意之下，就直接把座位後背移後，「問題原來仲大爭議過關愛座」。

她續解釋，大家對此現象意見極端，正方認為飛機的設計原意讓人人有權「挨後」，但另一方認為位與位之間本身非常窄，「俾你挨後睇電視又太近，對腳又頂住晒」，其實非常有影響。

+ 3 + 2

「觀塘小葉總」認為大家顧已及人非常重要，「之前應先注意身後的人或詢問對方能否挨後」她續稱：「短途就盡量忍下唔好挨，長途就睇下咩時機，如果見到周圍都訓晒，後面果個都訓左，咁就可以挨後，同埋有風唔好駛盡艃，挨凳唔駛挨到盡。」

除此之外，「觀塘小葉總」亦有畫出兩幅其他旅行禮儀的插畫，包括「不要隨便觸碰禁止觸摸的商品或物品」及「於景點拍照時請勿耽誤太長時間」。

「觀塘小葉總」其他作品：《日常搭𨋢》系列

+ 4 + 3 + 2

《香港01》向「觀塘小葉總」了解插圖背後的創作理念，她解釋最近因去旅行時，在景點見到前方的人「喪影」，即使有意拍照時卻苦等無期，因而啟發了靈感去創作，希望人人都有旅行禮儀。

問到近期連番有本地攝影師不遵守外地規矩，擅闖北海道私人地方拍照，「觀塘小葉總」則指：「感到中港融合，香港人同大陸人嘅水平愈嚟愈接近，好多人一揸住部相機就入咗忘我嘅境界，為求靚相去到好盡。」

不少網民就在帖文中提出意見，表示感同身受，「應該將所有經濟位set死晒唔畀人挨後最啱」、「 我幾乎坐親飛機都撞正『挨及擾後』」、「坐廉航短途唔挨後係共識吧」、「呢啲真係世界大戰嚟」。

（fb專頁「「觀塘小葉總」）

「觀塘小葉總」其他作品：搭順風車的禮儀

+ 4 + 3 + 2

「觀塘小葉總」其他作品：搭港鐵的禮儀

+ 4 + 3 + 2