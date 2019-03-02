外國網民P圖反擊Momo Challenge　將Momo改頭換面望掃除恐懼

疑引兒童自殺的恐怖遊戲Momo Challenge（Momo挑戰）近日在全球再次惹來熱議，家長人心惶惶，擔心子女觀看網絡影片時被洗腦後自殘。雖然近日英國有組織及專家提出質疑，指Momo傳聞甚多「水分」，沒有實質證據顯示Momo Challenge導致兒童自殘，英國《衛報》亦指有關Momo的傳言是「假新聞」，但外國不少家長仍非常擔憂，有網民將恐懼化成創意反擊Momo Challenge，他們透過Photoshop或運用Snapchat中的濾鏡，為Momo改頭換面，甚至加入可愛搞笑元素，希望為兒童掃除恐懼。

家長及網民將恐懼化成創意力量反擊，透過Photoshop改圖軟件及Snapchat的濾鏡功能，為Momo大改造。（Diana Dixon fb截圖）

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去年起Momo Challenge在多地引起爭議，網傳「挑戰者」會以擁突大眼、陰森笑容的長髮女生Momo頭像示人，在網絡隨機挑選玩家，誘使他們做不同程度的自殘行為，甚至要求他們自殺。

Momo形象恐怖，最近多名外國網民在Twitter及facebook改圖反擊，指Momo需要改頭換面，以創意反擊恐懼，紛紛上載自己的改圖，如將Momo的黑髮染成其他顏色，包括藍白色及黑白色，亦為她一雙嚇人大眼化眼妝、畫眼線，至於她的裂口大嘴唇，網民則為她搽上不同顏色唇膏，更將嘴縮小到正常人嘴唇的大小，再配合髮夾及頭飾，令Momo的外型變得正常。

有人更將Momo徹底大改造，將Momo變成可愛大眼女生或帶帽的成熟女性，改頭換臉後，使人難以辨認Momo的恐怖原型，改圖後有極大反差，非常搞笑。

Momo是日本公司Link Factory製作的半人半鳥雕像，名為「姑獲鳥」，2016年曾在東京銀座香草畫廊展出，而展覽主題以從鬼妖想像出來的作品為主，其後Momo的相片在社交網站廣傳，有人加上各式的杜撰流言，讓它成為恐怖傳說，「恐怖Momo」之名逐漸傳來，甚至成為google熱門關鍵字，變成全球化的都巿傳說，並漸漸引起家長恐慌。最近更有報道指有人刻意將Momo植入兒童愛看的網絡影片，英美甚至女童剪去自己頭髮及畫上吊圖，令外界擔心Momo再現。

有人將Momo徹底變成帶帽成熟女性，改頭換臉後，使人難以辨認到Momo恐怖原型，改圖後極大反差，非常搞笑。（queen mean Twitter截圖）

對於網傳Momo教唆兒童自殺或傳遞自殺信息，英國撒瑪利亞防止自殺會和防止兒童受虐協會均指未有證據支撐有關說法，反指傳言因媒體及學校關注而進一步傳開，甚至引起恐慌，令心靈脆弱者容易聯想到自殘的念頭。

英國《衛報》則報道，有關Momo的傳言是「假新聞」，沒證據顯示Momo導致青少年自殘，而所謂「Momo挑戰」（Momo Challenge）是成年人散播出來的恐慌，根本未經正實，其後家長、傳媒及警方就Momo發出發出呼籲或警告，反令傳言繼續瘋傳。

（綜合）