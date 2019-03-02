WhatsApp新美人計？女騙徒稱旅行被走佬男友騙財　流落大馬求借錢

騙徒手法層出不窮，遇到陌生人WhatsApp搭訕，務必小心處理。有網民在連登討論區發帖，指近日收到一個陌生女子的WhatsApp短訊，聲稱跟男友在馬來西亞旅行期間，被對方花光錢財，男友繼而一走了之遺下她一人，希望樓主可以借錢給她繳付到機場的車資。帖文引起網民熱議，不少人稱收到類似內容訊息，相信是騙徒新手法。

網民發帖稱突然收到一名陌生女子的WhatsApp訊息，聲稱自己去了馬來西亞旅行，「不過男朋友走咗佬，冇錢搭車去機場，應唔應該幫佢？」（連登討論區）

有網民昨日（1日）在連登討論區發帖，指突然收到一名陌生女子的WhatsApp訊息，聲稱自己去了馬來西亞旅行，「不過男朋友走咗佬，冇錢搭車去機場，應唔應該幫佢？」從樓主上載的WhatsApp截圖顯示，女子自稱是香港與越南的混血兒，其男友則是香港人，現在跟男友一同在香港居住，交往了9個月。

她聲稱跟男友去馬來西亞旅行 4 天期間分手了，當她每晚入睡後，男友就會偷偷到酒店賭場賭錢，而旅行期間逛街吃飯的使費，也是由她支付。某天她起床後，更發現男友一走了之。女子稱其銀行戶口內的儲蓄被男友輸光，又找不到朋友幫忙，而且父母雙亡，因此她希望樓主可以借錢給她，作為前往機場的車費。這名女子全程都用廣東話口語書寫，部分短訊更會加上Emoji，非常真實。

對話全記錄：

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女子聲稱有日起床後，便發現男友一走了之，只留下分手訊息。（連登討論區）

有其他網民則指曾收到類似女騙徒的訊息，內容大致相同，都聲稱男友在旅行期間失蹤，以提出借錢，「我都試過，完全係同一故仔，我話要還十倍佢都肯」。另有人發現其WhatsApp照片是從他人instagram盜取，而且會不斷更換。有網民直言是新式騙徒手法，「死老豆老母，老公走佬、呃車錢，但有錢買機票」，有人亦指「今次製作都幾認真」、「可能每日加百幾個人，每人畀幾十蚊佢，都過千蚊一日啦」。