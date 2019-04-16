【世越號5周年】304人死亡！　10張圖讓你了解韓國史上最嚴重海難

2014年4月16日，韓國客輪「世越號」沉船，釀成304人死亡，是韓國建國以來最嚴重海難。慘劇發生至已5年，真相至今仍是謎團，成為韓國人未敢忘記的傷痛。
2014年4月16日，總重量為6586噸的世越號客輪載着476名乘客，於早上8時許由仁川港出發前往濟洲島，駛至全羅南道珍島郡屏風島海域時失控沉沒。（資料圖片／사람과사회圖片）
船身失控後並未即時沉沒，惟當局一直未有派員拯救，甚至阻止志願船隻及潛水員搜救。船長透過廣播要求全體乘客留於原地待救，其後卻與部分船員率先棄船逃離獲救。（資料圖片／視覺中國）
世越號客輪於失事後第3天完全沉沒，釀成304人死亡。船體直至2017年，即事發後3年始被打撈起來，部分失蹤者的骸骨至當時才被尋回。（資料圖片／視覺中國）
時任總統朴槿惠於世越號海難發生後未有第一時間現身指揮大局，反而在事後7個小時始露面，引起各界批評及猜測。事後她曾流淚向國民道歉，惟未能平息民憤。（資料圖片／視覺中國）
事故的304名罹難者中，有250人為前往畢業旅行的京畿道安山市檀園高中生。家長們於海難後成立互助團體，部分人更不惜走訪各地，向來自不同地方的人講述事件。（資料圖片／美聯社）
負責籌備畢業旅行的檀園高中副校長姜民圭雖於事故第一天獲救，惟2天後自縊死亡，遺書上透露對事件感到自責。網民其後發起「黃絲帶運動」，象徵對海難的惋惜、對罹難者的思念及追尋真相的決心。（資料圖片／吳鍾坤攝）
有韓國民眾整理出世越號海難的種種疑點，其後生出多個陰謀論，有人指那是「活人獻祭」儀式，目的是希望「永世教」創始人崔太敏復活。圖為朴槿惠父親朴正熙（左），朴槿惠（中）與崔太敏（右）。（資料圖片）
韓國政府處理世越號海難的手法引起國會議員強烈譴責，事故發生後約半年，國會通過投票，成立3項針對法案，包括《世越號特別法》、《政府組織法》及《犯罪收益隱匿防止法》（又稱《俞炳彥法》）。（資料圖片／路透社）
世越號事件引起韓國社會的反政府情緒，及後揭發時任總統朴槿惠（右）容許親信崔順實（左）干政，兩人被控多項罪名，前者被判囚25年，後者則判囚20年。（資料圖片／路透社）
118名遇難者合共354名家屬2015年9月因不滿政府救援不力，發起集體訴訟，直至去年7月，首爾中央地方法院終裁定政府須為世越號海難負責，需向遇難者家庭支付至少2.4億韓圜（約166萬港元）撫恤金。（資料圖片／吳鍾坤攝）