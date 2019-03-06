以毒攻毒？擦過鼻涕紙巾售630蚊竟大賣　美商稱用後有抗體惹質疑

在正常人眼中擦過鼻涕的紙是垃圾，而美國一家叫Vaev Tissue的公司卻把它們賣成了「寶貝」，一盒大鼻涕紙售價高達79.99美元，相當於港幣630元左右……更讓人不敢相信的是，根據官網顯示，目前這款產品還是售罄狀態，看起來相當大賣。

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不得不說，這要是真賣出去了，那錢也太好賺了。但問題是擤過鼻涕的紙巾上面許多細菌和病毒，衛生情況就不多說了，更何況這還是別人的鼻涕，所以，這東西到底有甚麼用？

據創始人稱，這款紙巾主要的消費群體是20歲左右的年輕群體，同時官網給出的功能簡介非常科幻。這款產品的介紹上寫着，這個紙巾能讓你自由決定擁有何種病毒的抗體，這樣就能在流感來臨之際巧妙躲避流感，並且你還能自由選擇想感冒的時間。而用狂丸的理解簡單概括一下，大意就是，你可以先用這個紙巾把感冒傳染到自己身上，然後就有了抗體，就不會生同一類的病了，而且不會突然感冒。

創始人將這種功能稱為「感冒自由」。舉個例子，你接下來要去遠方旅行，可以提前用這款紙巾得一場感冒，以免發生旅途進行到一半時不幸感冒而無法好好遊玩的尷尬。聽上去比實現「車厘子自由」要更自由一點？不要驚訝，Vaev公司是正兒八經地在販售這樣一款紙巾。他們還特意拍了一個廣告宣傳片介紹這款紙巾的使用流程。

宣傳片裡先是出現了一個正在擤鼻涕的女士。（圖片來源：狂丸科學）

接着她用過的紙就被放入了包裝盒內，被另外一名女士打開了。接着她自然地把沾滿別人鼻涕的紙巾在自己的鼻子上擦了一下。（圖片來源：狂丸科學）

隨後這位女士便露出了滿意的微笑。Emmm，病毒的抗體這就擁有了？這還能更隨意一點麼？（圖片來源：狂丸科學）

帶著看科幻故事的心態，狂丸進一步研究了這家公司。目前為止，Vaev公司僅有這麼一款產品，另外創始人對產品信心十足，甚至認為「這款帶有人類鼻涕的紙巾比針管或藥片要安全多了」。

這種明顯不符合邏輯常理的產品立刻引起了各界關注。美國《時代雜誌》的記者Mandy Oaklander專門聯繫了這家公司的創始人Oliver Niessen，他表示公司在網上招募了10人專門打噴嚏，以保證產品的供應。他們還會提前確保這些打噴嚏員是真的患有感冒。

另外也有很多人對此表示質疑。許多人都不太相信產品的功能性和安全性，如果這是真的，那豈不是人人都可以此發家致富，只需要儲著每次感冒時用過的擦鼻涕紙就好了，何必還花錢買別人的？

官方產品說明（Vaev官網）

有醫生和專業人士已經對此提出了反對的聲音，來自美國亞利桑那大學微生物和環境科學的教授Charles Gerba說：「病毒並不是這樣運作的。」

Gerba教授是專門研究疾病傳播的，他提出了好幾點來反駁這個產品，第一點就是：感冒病毒種類繁多，這產品打擊不全面。事實上，光是感冒病毒中最常見的鼻病毒就有200多種不同類型的，而幾張紙巾能保證病毒品類齊全嗎？你無法預知自己會染上哪種感冒病毒，所以即使你成功通過這個紙巾獲得了其中幾個種類的病毒的抗體，但還會中了其他種類病毒的招。

除此之外，Gerba還認為，這個紙巾無法保證病毒會長時間有效地停留在上面。也就是說，很有可能當你真的買回家用上時，紙巾上的有效病毒已經都死了，剩下的不過是一堆髒紙巾。另外病毒存活的環境需要冷藏或者特殊保護，簡單把它們放置在一個盒子裡並不能保證有效的感冒病毒一直都在。

人類的鼻病毒（圖片來源：狂丸科學）

不過，最嚴重的一個後果就是這款紙巾還有可能致命，因為我們無法預知人們用了這款紙巾後會出現什麼反應。如果是一個患有其他疾病的老人，或者是體弱的小孩隨意使用這樣的紙巾會出現很危險的情況，比如患上感冒後無法治愈，最嚴重的後果就是喪命。總之，Gerba教授的意見就是不建議大家購買，這紙巾沒好處。

然而出面質疑這款產品的不止Gerba教授一個人，美國雲德標大學的醫學教授Willian Schaffner直接說這款紙巾沒有任何好處。美國聯邦衛生機構則說，想要預防感冒，最好的方法就是搞好個人衛生，勤洗手，並且遠離那些正在感冒的人和他們用過的紙巾。

面對這些質疑，《時代雜誌》的記者進一步追問了Vaev創始人Niessen，但Niessen並不願意透露更多的細節。除此之外，記者在網上想要查詢Niessen資料時發現，各大社交平台上都很難追尋到他的蹤跡，唯一能查到的細節就是他曾在美國費城的一家藥物公司當過視頻剪輯師。就連他提供給記者的電話號碼也並不是他本人的電話，而是一個叫做Mikey的電話，後來Niessen解釋說，這是因為公司的幾個成員共用了一個電話。

而在外國社交媒體Instagram上面，曬出自己購買過的Vaev紙巾的人並不多，其中一個網友說用過後並沒有甚麼太大反應，不知道有沒有效果。還有一個外國網友則懷疑這個產品是不是來搞笑的，說辦公室收到了這個紙巾的樣品，但並不敢打開它。

「辦公室收到了這個紙巾的樣品，但並不敢打開它。」（圖片來源：狂丸科學）

看到這裏可以簡單總結一下，這款紙巾背後的設計思路無非就是類似以毒攻毒的想法，先感冒，然後就能預防感冒。然而在科學原理方面這根本行不通，更沒有充足臨床試驗證明其效果，顯然，這就是在搞噱頭騙人罷了。

不過在狂丸看來，它的功能設計，很像是從「免疫學」中獲取的靈感。在醫學上的「免疫學」發展之初，古人發現當一個人一旦得了某種疾病，就可以長期或終身不再得這種病，有的人即使再得病，也是比較輕微而不會致死。

人們就從這裏得到啟發，想到了在人們未病之前，先服用或接種疾病的致病物質，使人體產生抗體，能產生對這種疾病的抵抗力，於是近代醫學的免疫就開始萌芽發展了。

Edward Jenner醫生（圖片來源：狂丸科學）

在免疫學歷史上，比較出名的事件是1796年英國醫生Edward Jenner用牛痘接種預防天花病毒的案例。18世紀時歐洲流行天花病毒，受限於當時的醫學水平，許多人因此喪命。醫生Edward發現牛痘對天花病毒有奇效，人們一旦感染後牛痘病痊癒後，就不會再第二次感染牛痘病毒，並對天花病毒也有了同樣的抵抗力。

因此，Edward在一位男孩身上試了牛痘疫苗接種，也就是先在健康的男孩身上劃開一個口子，把含有牛痘的溶液塗抹在上面，這個男孩染上牛痘病毒後6週就康復了，隨後Edward再在男孩身上接種了天花病毒，結果男孩完全沒有受到感染，證明了牛痘能令人對天花產生免疫。這就是Edward的「預防接種」（Vaccination），而Vacca正是拉丁文中「牛」的意思。隨後，Edward也在自己的書中首次提到「病毒」（virus）這個詞。

「祝你命硬。」（圖片來源：狂丸科學）

而在中國，以前的人們也同樣利用這種思想在進行對疾病的預防嘗試。明代李時珍《本草綱目》和郭子章《博集稀痘方》裡都有提到，當時人們會用水牛蝨和粉做成餅或和在粥裏讓患者服用。雖然這種方法並沒有得到實際的功效，但人們最初的出發點，都是讓健康人提前接觸致病原，患病後得到抗體，以此抵禦疾病的侵襲。而這類紙巾有可能也是藉鑑了類似的想法，只不過想的太簡單了。

以目前的情形看，Vaev公司這款擤過鼻涕的紙巾的合法性都無法得到保障，醫生也實名反駁了這款產品的安全性，630元港幣一盒的紙巾，下了單的人怕是交了一筆不小的智商稅。所以狂丸希望大家還是理智一點，然而對那些已經購買過並試用了的人，狂丸只能送他們Vaev Tissue官網封面的這句話了：祝你命硬……

【本文獲「狂丸科學」授權轉載，微信公眾號：kuangwanplay】