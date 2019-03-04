【靚到嘩一聲】冰島現壯觀極光似巨龍　連NASA都要分享！

每年11月至4月是冰島的冬天，更是北極光的最佳觀賞季節。澳洲一名華裔女子Jingyi Zhang早前在2月遊覽冰島，更親眼見證極光的出現，於是拍照留念。極光變化萬千，她後來發現相中的極光猶如一條巨龍，非常壯觀。就連NASA亦有轉載相片，分享此罕有奇景。

澳洲一名華裔女子Jingyi Zhang早前在2月遊覽冰島，更親眼見證極光的出現，於是拍照留念，後來發現相中的極光猶如一條巨龍，非常壯觀。（NASA網站圖片）

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Jingyi Zhang在當地時間2月6日與媽媽遊覽冰島時，驚見當晚有北極光出現，令2人都非常興奮。Jingyi Zhang更為媽媽拍照留念，相中可見媽媽背向鏡頭，她正抬頭欣賞極光景象。後來Jingyi Zhang翻看照片後，竟發現當刻的極光竟如一條巨龍翱翔夜空，實屬難得一見。

NASA在接近2星期後，於18日把該張相片分享至他們的「每日天文相片（Astronomy Picture of the Day）」網站，讓更多人欣賞此奇景。

他們解釋極光主要發生在高緯度，即北極和南極的天空中，來自磁層及太陽風（solar wind）的帶電粒子，被地球的磁場帶進大氣層後，便會跟當中的原子碰撞發出光，亦即是極光。他們續指，由於太陽黑子於今年2月沒有出現，令平常的極光活動出現今次驚喜的變化。

（NASA）