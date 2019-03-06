《銃夢：戰鬥天使》無論是口碑亦或票房都取得不錯的成績，到底有沒有機會挑戰近年最佳的漫改作品呢？

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作為一部經典科幻漫畫，《銃夢：戰鬥天使》電影版的改編計劃自然是影壇的一大盛事。加上荷里活的改編版權掌握在影史最棒導演之一的占士．金馬倫手上，因此就算前有《七龍珠》與《攻殼機動隊》的失望案例，依舊讓影迷與漫迷期待不已。可惜的是占士．金馬倫近年來忙於開發潘朵拉星球，也讓這個被其稱為「最想執導的電影」的電影計劃始終停留在籌備階段。

直到2015年的一個契機之下，占士．金馬倫終於將棒交給好友羅拔．洛迪格斯。雖然在檔期上仍然是一波三折，不過最終我們還是得以在大銀幕上看到了成品。或許對於一些人來說，少了占士．金馬倫執導會讓期待度稍稍減弱。但我們都好奇着，這個由占士．金馬倫親手撰寫的劇本和風格強烈的導演羅拔．洛迪格斯、再搭配擁有精湛視效技術的WETA工作室，可以為《銃夢：戰鬥天使》激盪出怎樣的火花。

《銃夢：戰鬥天使》（電影海報）

自認為一部漫畫改編作品，最困難的地方在如何「取得粉絲認同」和「吸引大眾進場」之間做出平衡。而《銃夢：戰鬥天使》在故事改編上出色地完成這個任務。在他的改編中，巧妙地將原作漫畫前半段內容的兩個大主題取材，各擷取出重要的元素後，融匯成一個有完整起承轉合、高潮迭起的故事。當然在原作如此龐大的情況下做出改編，影迷最怕的是電影會淪為長達兩小時的預告片。而本片即便依舊是序章定位，卻成功克服了冗長感，重現原作。故事在推進的同時也適時地埋下吊人胃口的伏筆，不是一味為續集在鋪路。如此一來，沒有看過原作的朋友們可以輕易地進入這個宏大的世界觀。而原作粉絲也能被堪薩斯酒吧、死亡球大賽等一幕幕經典場景與情節所吸引。

原作漫畫《銃夢》本身就有一班忠實的粉絲（網上圖片）

然而，成功的故事改編卻成為《銃夢：戰鬥天使》的雙面刃。在編劇的巧手下，本片着重於建立角色成長曲線，而非探討艱澀議題。以人物之間的情感出發，這樣的故事需要一個能夠帶動觀影者情緒的說故事者，那是一種「即便是老套故事依舊講得引人入勝」的能力。這是占士．金馬倫所擅長的，但相比較而言，羅拔．洛迪格斯卻是略遜一籌。當然將原來多達200頁的劇本做出刪減，本身會犧牲角色的背景處理，使到人物的塑造不如原作深刻。這也是本片為數不多的缺憾。

但這依舊不能忽視基斯托夫．華薩及羅莎．薩拉查的精彩表現。兩位為這對父女角色注入了驚人的能量。前者的氣場將依德醫生對於艾莉達無私的愛呈現得令人動容。而羅莎．薩拉查撒儘管是以真人捕捉技術演出，在視效下也不能埋藏其細膩情感與聲線的出色。這些都很好地展現了艾莉達的純真與堅毅。

基斯托夫．華薩及羅莎．薩拉查所飾演的這對父女備受好評。（電影劇照）

我想我們可以為那些沒有說好的故事稍稍釋懷，畢竟導演羅拔．洛迪格斯為《銃夢：戰鬥天使》交出了王道漫畫應有的戰鬥水準。風格強烈的畫面呈現與過癮的戰鬥場面，這也是專屬於羅拔．洛迪格斯風格。那帶點瘋狂，遊走在B級風格邊緣的手法，正好與銃夢裏的廢鐵鎮相互輝映，使到這部商業大作絲毫不顯突兀。酒吧與死亡球戲碼中流暢的動作運鏡，更是近期觀賞IMAX 3D的最好理由。

我不會對邪惡袖手旁觀。

這只是妳的軀體，無關好壞，最重要的是取決於妳如何使用。

整體來說，導演羅拔．洛迪格斯與占士．金馬倫聯手交出一張出色的成績單。成功地將原作以適合大眾的口味搬上大銀幕，並同時兼顧了原作精神。在強大視效的推動下，呈現出銃夢世界的迷人風貌，以及令人歎為觀止的合成人間。透過艾莉達的視角，在這個險惡世界裏看見人性的善與惡，以及不向邪惡低頭的堅毅不屈。

評分：8／10

撰文： 裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】艾莉塔：戰鬥天使---原作與大眾兼顧，挑戰近年最佳的漫改作品​」​】

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