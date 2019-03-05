非年輕人專利　6重慶大媽擺六芒星陣打卡　網民︰召喚神明？

一度爆紅的「人體六芒星」合照姿勢近日強勢投入大媽懷抱，一段6位大媽在重慶解放碑前對開空地，張開雙手擺出六芒星陣，維持姿勢至少15秒，讓友人拍片留念，效果非常搞笑突出。影片近日更在網上瘋傳，網民紛紛開玩笑稱她們如在擺陣召喚神明，有年輕人無法做出的氣場，亦有人看完後指「以為接下來他們會轉圈」，認為大媽的姿勢日新月異，六芒星陣不再是年輕人的專利。

6名「老友記」臉露笑容，盡量伸直雙臂擺陣，其他人則舉機拍片，眾人非常投入。（微博影片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

近年興起「人體六芒星」合照姿勢，只要找齊6個人，就能擺陣。首先讓3人排在前面，另外3人站在後面，每個人伸直的雙臂連成兩個三角形，交疊成為六芒星。由於陣法講求眾人合作，所以是透過相片展現深厚感情的好機會。

+ 13 + 12 + 11

由於陣法講求眾人合作，所以不少人拍照時都會擺出，以示深厚感情。（微博圖片）

本來六芒星陣在年輕人之間興起，不過近來不少大媽亦「趕上潮流」，facebook及微博都瘋傳一條15秒的影片，可見6名大媽在重慶解放碑對開空地擺出六芒星陣，她們臉露笑容，伸直雙臂緊握友人之手，可能因擺姿勢訓練有功，下盤極穩，其他人則舉機拍下精彩的一刻，可見眾人非常投入。

影片吸引大量網民觀看，紛紛留言指「感覺會招喚出什麼來」，又為她們設計對白：「何方妖怪？姐妹們，用六芒星陣收了他！」亦有網民指「以為接下來他們會轉圈」，期待她們會有其他後續動作。

（綜合）