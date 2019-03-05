【遊日注意】瞓覺打鼻鼾招賊入室　日本酒店接連遭中國籍男子爆竊

犯罪分子大多取易不取難，日本近來有賊人看準酒店為犯案地點，隔門聆聽住客的鼻鼾聲，以判斷房間中的人是否熟睡，然後決定入內偷東西。日本警方在去年已經拘捕5名以類似手法犯案的中國籍男子，近日公布詳情並呼籲酒店加強戒備，提防竊賊。

去年日本有警察在酒店走廊發現2男行為可疑，其身上帶有鐵絲，認為他們涉嫌意圖行竊。（GettyImages／視覺中國）

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外國媒體報道，指日本福岡縣等地多次發生酒店在深夜有房屋被爆竊的案件，例如去年11月17日凌晨3時左右，福岡博多區有警察於一間酒店的走廊發現2名小聲說話的男子，警方向2人詢問查證之後，發現他們身上有疑似鐵絲的東西。日本警方確認2人持有中國國籍，以意圖爆竊拘捕他們。該2名男子亦涉及在岡山縣倉敷市一間酒店犯案，偷走約15萬日圓（約1萬港元）及2隻手錶。

有當地酒店業人士提到，雖然酒店有防範措施，但住客的安全意識亦十分重要。（GettyImages／視覺中國）

在去年4月，日本兵庫縣的神戶市及姫路市接連發生同類的酒店爆竊案件，直至同年11月，當地警方拘捕了3名相信是與案件有關的中國籍男子。兩次拘捕之中的3名及2名男子相信沒有關係，不過有警方高層指出，酒店竊案「有可能是中國人集團的有組織行為」。

當地酒店知道成為爆竊的高危地點之後，已經開始討論對策，有酒店安排更多人手在晚上巡邏，亦有酒店打算更換門鎖手把，不過福岡市酒店旅館協會的事務局長中村伸美指出，除了酒店想方法避免客人成為賊人目標之外，客人自身的防範意識都很重要。

（日經中文網）