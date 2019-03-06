【集體回憶】綠寶橙汁半世紀前香港大熱　海報主打鮮橙製造不含汽

1950年前，牛奶公司已在香港生產「綠寶橙汁」，但香港荳品有限公司（維他奶前身）在1950年成功奪得代理權。

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當年，廣告賣點係「不含汽，鮮橙汁」，每支一角五仙。至1957年代理結束後，淘大（淘化大同食品）接手。去到90年代，淘大又將代理權賣給永南食品——本業生產公仔麵那家呢。去到2000年後逐漸消失在香港市場。

廣告賣點係「不含汽，鮮橙汁」。（網絡圖片）

1974年，綠寶橙汁廣告背景是半島酒店，話你知入酒店，飲綠寶，人生一樂事也！還有侍應服侍你，有face又有class。

1974年「綠寶x半島酒店」廣告有幾經典？2008年，半島酒店八十周年，舉辦懷舊傳統下午茶舞會，特別由泰國入口2400支樽裝綠寶橙汁，供賓客暢飲。根據傳媒報道，賓客之一的歐陽應霽談及當年廣告入面的小男孩：「係拍攝嗰個廣告導演嘅仔，姓胡，當時只得4、5歲……而家亦係一個廣告導演。」

作者行經超市，在香港早已消失的綠寶橙汁竟以泰國版重新出現。（作者提供）

撰文：香港食史

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【香港食史】綠寶橙汁」​】

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