【無膽者慎入】高登超短句恐怖故事大賽　兩句足以嚇親你

真正恐怖的故事，幾句就令人嚇破膽。高登討論區有人發起超短句恐怖故事賽，部分自創，部分來自網上，一樣令人不寒而慓，如一個人搭的士被司機問「你們兩個要去哪裏」、獨居者手機相簿見到自己睡着照片等；亦有離題者以「返工唔知醒」、「一國兩制」等，都令網民稱怕怕。

網民或創作或搜集，聊聊數句即成功描繪出恐怖氣氛，令人心寒。（《還願》遊戲截圖）

有網民發帖邀巴絲打齊齊寫出極短句恐怖故事，令不少網民心驚驚。（網頁截圖）

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講鬼故不用等到七月十四，總有追看者。有網民在高登討論區以「恐怖故，越短愈恐怖」開帖，獲不少巴打絲打回應，短則一句長則一段，聊聊數句令人毛管都豎起來，有網民形容深夜發現身邊出現神秘人：「聽到很吵的打呼聲，所以我翻身轉向另一邊，突然想起丈夫去年已經過世了。」

有人稱「我喜歡晚上抱着女兒一起睡，雖然她腐爛的身體越來越臭了。」用字不多，但極有畫面感，故事場景即時在讀者的腦中浮現。

網民部分超短句恐怖故事

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說是恐怖故事但沒限定講鬼故，有網民鬼馬地寫出生活中恐懼源頭，「返工」、「鬧鐘無響」等，都足見打風都要上班的港人，對返工一事執着背後的恐懼，亦有人擔心突然「中招」，戲指「你做爸爸啦」五字令人驚驚。

亦有網民認為恐怖的還包括社會政治情況，「五十年不變」、「一國兩制」，在比賽中都榜上有名，令人忍不住苦笑。

有網民認為生活中有比靈異事件更令人恐懼的事

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