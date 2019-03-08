江西男蜘蛛俠式擒巴士　為搭便車去到幾盡？　網民：返工唔使咁嘅

搭順風車的方式有很多種，如舉起手截車、說服司機載你等等，在江西有名奇葩男子用另類方式搭車，只見他如「蜘蛛俠」般擒上車尾，用手勾縫隙緊貼着，十分驚險，尾隨的車發現後提醒司機，惟男子早已逃之夭夭。巴士公司將相片上載後引起網民關注，笑言該男子勤練功，又指公共交通車資並不貴，不知道他的目的是甚麼。

有江西男子為了搭「順風車」擒上巴士車尾。（微博圖片）

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微博「南昌公交發布」周三（6日）分享了一張相片，指當日早上8點40分，有隸屬南昌市公共交通公司的司機發現，在駛至撫河中路與孺子路西口時，有位男子突然衝出馬路，擒上前方的公交車車尾，搭「順風車」。司機拍下照片後便超車，通知前方的司機，惟司機下車檢查後並未發現該名男子的蹤影。

有網民發現，原來他已並非首次擒車，原來以前亦曾做過，還穿同一件外套。（微博圖片）

從相中可見，奇葩男僅靠手勾縫隙和用腳撐住，把身體靠緊車尾蓋「搭車」。而南昌公交將照片放上微博，希望提醒大眾不要在行駛過程中做出攀爬等極度危險的行為，不要模仿，「生命誠可貴，安全永第一！這是為了你自己，也是為了家人」。

網民看圖後紛紛大笑不已，指這名男子根本在玩命，「神經病啊！以為自己是蜘蛛俠嗎？」、「估計是着迷蜘蛛俠了」；有眼尖的網民發現，原來他已非首次擒車，原來以前亦曾做過，還穿同一件外套，及同一個姿勢，到現時仍未清楚他的動機。

（微博）