英國男攀「殺手山峰」失蹤逾一周　24年前母同地登K2峰遇難

「由10歲開始，我唯一想做的就是攀山」一名30歲的英國登山男，日前跟好友在巴基斯坦攀登「殺手山峰」南迦帕巴峰（Nanga Parbat）時失蹤，至今逾一周音訊全無，因巴基斯坦跟印度的軍事局勢緊張，加上當地天氣持續惡劣，阻礙搜救進度，直至上周四救援直昇機在二人原定路線的遠處，發現雪崩痕跡，並淹沒部分營地。最令人心痛的是，其中一名失蹤男的母親， 24年前同樣在巴基斯坦攀登全球第二高峰K2時，不幸意外離世。

巴拉德（Tom Ballard）跟好友拿迪（Daniele Nardi），日前準備攀登巴基斯坦「殺手山峰」南迦帕巴峰，惟至今失蹤超過一周，圖為二人的最後合照。（Tom Ballard fb圖片）

Tom Ballard的fb最後更新日前為上月20日，當時二人正在營地準備登峰。（Tom Ballard fb圖片）

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今次出事的南迦帕巴峰（Nanga Parbat），又名「殺手山峰」，海拔8,126米，是全球第九高的山峰，其氣候及攀登線路極為不穩定，令攀登的死亡率很高。來自英國的30歲男子巴拉德（Tom Ballard），跟42歲、來自意大利的拍檔拿迪（Daniele Nardi）為經驗豐富的登山客，二人在上月24日開始失去聯絡，當時他們正身處海拔6,300米高峰，準備攀登南迦帕巴峰。

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由於巴基斯坦跟印度的軍事局勢緊張，加上當地天氣持續惡劣，令求援進度一度受阻，直至上周四（28日），巴基斯坦終派出直昇機搜救，並在較高位置發現疑似雪崩痕跡及部分被淹沒的營地，不過救援隊伍表示該處遠離二人原定的攀登路線，未能確定是否他們的失蹤原因。

而意大利駐巴國大使龐蒂科沃（Stefano Pontecorvo）在Twitter發文表示，當局已派出無人機升至海拔6,500米搜索，同時有搜救團隊持續進行徒步搜索，惟搜救團隊之一的喀喇崑崙俱樂部（The Karakoram Club）卻表示，除非有奇蹟出現，否則情況非常不樂觀，能找到二人生存的機會渺茫。

Daniele Nardi在出事前曾上載片段到fb

巴基斯坦當局派出直昇機在營地附近搜索

年僅30歲的巴拉德，受其母薰陶愛上登山，自10歲開始已立志要當登山客，「就算我出生前，我已在媽媽的肚內登上艾格峰（Eiger）」其母則是著名的登山客哈格里夫斯（Alison Hargreaves），在1995年成為首位獨立無帶任何氧氣裝置，成功登頂聖母峰的女性，可惜同年在巴基斯坦攀登全球第二高峰K2時，不幸意外離世，今次事隔24年，兒子卻同樣在巴基斯坦登山時出事，令人倍感心痛。

（綜合）