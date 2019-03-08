$3.7億藍鑽售「大劉」　鑽石大亨「拿破崙情結」動刀增大陰莖猝死

鑽石大亨拉尼亞多（Ehud Arye Laniado）在法國接受陰莖增大手術期間心臟病發身亡，享年65歲；朋友形容他有「矮子情結」，非常在意自己的外表和別人的看法。

拉尼亞多周六（2日）在法國巴黎香榭麗舍大道一間私家診所接受陰莖增大手術，注射物質期間心臟病發逝世。（影片截圖）

未讀過大學但「入對行」 各國豪宅區擁多幢物業

65歲的拉尼亞多（Ehud Arye Laniado）是世界知名的鑽石專家，身家過億，擁有全摩洛哥最貴、價值3000萬鎊（約3億港元）的豪宅，在美國洛杉磯豪宅區Bel Air也有物業，據稱他經常在那裏與模特兒和明星品嚐名貴紅酒。

拉尼亞多周六（2日）在法國巴黎香榭麗舍大道一間私家診所接受陰莖增大手術，在注射物質期間心臟病發逝世。他創立的奧米伽鑽石公司（Omega Diamonds）發表聲明：「與一位有遠見的實業家告別，我們沉痛地確認創辦人拉尼亞多已經離世。」

拉尼亞多沒有念過大學，第一份工作是在以色列特拉維夫（Tel Aviv）的希爾頓酒店當按摩師，其後到比利時投身鑽石行業，終展現才華，成為全球數一數二的原鑽評價專家。

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為忘掉身高 每天叫會計師讀銀行結單

擁有比利時和以色列雙重國籍的拉尼亞多名成利就，但據稱因為身材矮小而有「拿破崙情結」（Napoleon Complex），覺得自己男子氣慨不足。朋友透露，拉尼亞多每日都會多次叫會計師讀出銀行結單，因為那是他唯一能忘掉自己個子矮小的時候。

2015年，香港商人「大劉」劉鑾雄在拍賣中以約4,840萬美元（約3.76億港元）天價投得12.03卡罕有藍鑽「Blue Moon」，賣家就是拉尼亞多；「Blue Moon」成為全球最貴鑽石，劉鑾雄以女兒英文名將之改名為「The Blue Moon of Josephine」。

拉尼亞多近年惹上官非，2013年被指從剛果及安哥拉非法進口鑽石至比利時，遭比利時政府控告逃稅；其後拉尼亞多同意補回1.37億鎊（約14億港元），希望換取當局撤控，但海關懷疑他所提供的鑽石價值資料不盡不實，要求他再支付40億鎊（約414億港元）稅項以及170萬鎊（約1759萬港元）罰款。

（綜合報道）