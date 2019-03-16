【別讓無效努力害了你】畢業搵工求安隱定博殺？　先要確定目標

離開學校投身社會，年輕人對未來充滿不安與迷茫，該先魚翁撒網式找一份安穩的工作，抑或看重未來發展機會，趁年輕低薪捱苦也在所不惜？ 在外資公司工作多年的瓊華，職場打拼經驗豐富，她於著作《別讓無效努力害了你》中，以兩個同屆畢業的IT男求職故事為例，指求職心態很可能決定命運走向，其中一名男生畢業前已寄出大量求職信，結果很快找到安穩卻欠缺進步性的工作；另一名男生遲遲未找到心儀工作，最後選擇加入一間小規模的新公司，捱過低薪及辛苦工作後，終跳入自己心儀的公司，其後更成為上巿公司的高層兼股東。短短數年間，兩名大學室友的命運已大不同，雖然博殺不一定有成果，但瓊華強調，若不打算一生庸碌無為，就該先確定一個目標，並為之而努力奮鬥，才有機會達至成功。

不少人畢業生求職時只考慮薪金和工作是否辛苦，卻忽略了晉升機會和行業前景。圖為示意圖。（《何者》電影海報）

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以下是《別讓無效努力害了你》的內容節錄：

畢業生的求職態度，很多時候都會決定其事業發展及前途走向。圖為示意圖。（電影《何者》劇照）

阿強和家濤是同一個寢室的大學同學，關係很好。讀書的時候，他們經常一起打電動，一個人出去買飯，就會幫另一個人也把飯買回來；到了考試季，一個人先去自習室，就會順便幫另一個人佔位子。家濤的英文好，阿強的數學好，兩人互補，時常交流學習方法和心得。兩人都是外地人，也都想留下來在這座城市裡生根發展。兩人學的是資訊專業，阿強的想法是，無論什麼工作先找一份再說，能在這座城市裡站穩腳跟就好。因此，他選擇的求職方式就是大量撒網，他幾乎每天都上人力銀行，每天都會關注來學校招聘的企業資訊，但凡有資訊方面工作需求的，他就投一份履歷過去。總之，他的想法很簡單，他堅信就算撈不到大魚，也有小蝦。

家濤跟阿強的做法相反。他跟阿強去過一兩次企業徵才說明會，也去過學校的招聘會，但他的履歷列印得很少，也沒有每家公司都投遞。一個多月過去了，阿強好歹還收過面試通知，而他卻一次都沒有收到。

最終，阿強撈到了一條「大魚」，對方是一家國營企業，主營紡織產品。他的工作內容和家濤講的那種差不多，主要是維護系統，不需要開發和製作軟體。薪水不高，但維持生活是夠了。他心想：第一年可能會辛苦些，要是經濟上實在負擔不起，就再找份兼職。再怎麼說，對方也是國營企業，算是鐵飯碗了。他將自己找到的工作告知家人，家人也十分贊成。

畢業生若不想一生庸碌無為，就該先確定一個目標，並為之而努力奮鬥，才有機會達至成功。圖為示意圖。（電影《何者》劇照）

家濤的工作直到畢業時也沒敲定。不過，他看準了一家網路企業，對方雖然是私人企業，規模也不大，但他研究過對方設計和開發的軟體，發現都很不錯，而且實用性很強。與此同時，他又對這家公司的創始人和合夥人進行了一番調查─該公司的創始人和三位合夥人都有英國留學背景，創始人還曾在世界級知名企業工作過多年。

綜上所述，他認為這是一家很有前途的網路公司，但這家公司目前並沒有在徵人。接下來的一年裡，家濤在另一家電商公司做系統開發，薪水不是很理想，工作量也很大，在電腦前一坐就是一天一夜，也是家常便飯的事。那段時間，他和阿強同租一間房子，兩人一人一室。家濤經常半夜回來，甚至不回來；而阿強的生活則規律得很，公司裡的事也不多，遇到經濟拮据的時候他就少花點，這樣不用兼職他也能生活下去。阿強看家濤天天都這麼累，覺得他根本就不值得，即便他是一個IT男，也懂得投資報酬率─這種回報率低的虧本工作，他怎會願意做？

可家濤就是執著，他說自己工作得這麼辛苦，是為了將來能夠進入那家自己看好的網路公司。阿強一聽，更覺得這個兄弟是腦子進水了，他直言道：「這城市裡公司那麼多，做網路的也不少，你非要在那一家做，這不是等於為了一棵樹放棄整片森林嗎？而且，那還是棵不知道能不能長大的小樹苗！」家濤倒是能理解阿強的看法，那也是為自己好，但他還是利用空閒時間不停地研究這家公司，他相信自己的判斷。果然，第二年家濤就在官網上看到了那家公司的招聘資訊，他欣喜若狂地投了一封履歷過去。與此同時，他還寫了一封求職信，言辭誠懇，態度謙和。

畢業生若不打算一生庸碌無為，就該先確定一個目標，並為之而努力奮鬥，才有機會達至成功。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國））

然而，一個月過去了，那家公司杳無音信。家濤有點沮喪，一連幾天心情都不好。阿強不忍心見他這樣，正巧原來和他一起做系統維護的同事離職了，他便有意推薦家濤過去。結果，家濤搖搖頭，婉拒了。可能有人會說，像家濤這種過於執拗的人太少了，當今社會大多數人的選擇會和阿強一樣，少有他這樣頑固、執著的人。而且，他這樣堅持下去，對他自己也沒什麼好處。表面上看是這樣，然而誰會知道，五年後的家濤成了某上市網路公司的高層兼股東，而阿強仍然在那家國營企業做系統維護工作。

故事還要追溯回五年前。當家濤一度以為自己的履歷石沉大海的時候，他透過自己的人脈，直接要到了這家公司人事經理的聯繫方式。他重新整理了一份履歷和一封求職信，寄到這位人事經理的信箱。隨後，他又打了一通電話給對方，講明自己的意向，並在電話中簡明扼要地闡述了自己的長處和適合這份工作的原因。

家濤並沒有被面試官的氣勢嚇到，他清晰地講述了自己這一年來在軟體發展工作上的優勢和特點。隨後，他還根據這些年來對這家公司的瞭解，對後期的軟體發展發表了自己的看法。不僅如此，他還說出了這家公司目前的一個經營難點，以及針對這個難點他自己想到的解決方法。家濤的回答令面試官眼前一亮，他再次低頭仔細地看了一遍家濤的履歷，不由得面帶困惑地問：「你怎麼會對我們公司如此瞭解？」

畢業生的求職態度，很多時候都會決定其事業發展及前途走向。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

家濤微微一笑：「我在剛畢業的那年就注意到貴公司了，只可惜那時你們沒有徵人。於是，我根據你們的需求去了我現在的公司做系統開發，希望可以累積經驗將來能對貴公司有用處。這一年來，我一直在關注貴公司，貴公司被什麼樣的公司投資，開發了什麼軟體，什麼軟體賣得好、賣得不好，我都瞭解。」

面試官一聽，甚為欣慰，還有種相見恨晚之感，當下便決定錄用家濤。在進入自己夢寐以求的公司之後，家濤更是工作目標明確，表現突出。上司對高層反映過幾次家濤的情況，高層很重視，兩年後他就被提拔為部門經理。接下來的一年，家濤主持開發的系統軟體大大地提高了公司的工作效率，並可以適用於多個相關領域，當年就為公司帶來了可觀的利潤。此時，正逢公司融資上市，規模進一步擴大，事業版圖也比從前有了更大的擴展。於是，家濤成了第一批持有公司股份的優秀員工，而他的職位也從部門經理升為公司總監。

如果你沒有清晰的目標，你就會像阿強一樣大量撒網，希望網到一條大魚，但最後只收獲了小蝦。既然你不打算一生庸碌無為，那就先確定一個目標，並為之努力奮鬥，因為時間不會辜負每一個認真對待它的人

書名：《別讓無效努力害了你》（時報出版）

作者：瓊華

中國海洋大學工商管理碩士，現於外商企業任職，煙台作協會員。 曾出版合集《願歲月溫柔，往事可回首》、《你可以退縮，但你要有承擔未來的勇氣》等。

出版社： 時報出版

《香港01》獲出版社授權轉載，標題為《香港01》編輯所擬。