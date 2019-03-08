美國雙性戀新娘婚禮激吻伴娘　新郎都嗒糖　享受「無性戀」三人行

美國俄亥俄州（Ohio）女子亨莉（Karalyn Henry）在17歲那年發現自己是雙性戀，並選擇向只拍拖一年的男友賈斯廷（Justin）坦白，但對方聞言沒有驚慌失措，甚至答應讓她試試和女生約會，亨莉其後與另一女子拉娜（Lana）陷入網戀；去年10月亨莉和賈斯廷舉行婚禮當日，拉娜獲邀做伴娘，期間亨莉與拉娜毫不避嫌激吻，而賈斯廷亦對拉娜一見鍾情，自此便展開了3人行的生活。

原先害怕公開性小眾身份

今年22歲的亨莉在讀高中時因參加樂團而認識年長一歲的賈斯廷，她說：「那時他負責吹小號，而我就負責單簧管。他迷戀我差不多兩年，終於我答應和他拍拖，2013年5月20日開始正式交往。」

拍拖一年後，17歲的亨莉發現自己是雙性戀者，「我很害怕家人和朋友知道我是性小眾，因不知他們會如何看待我，但我無法再隱瞞了。我想知道和女生在一起會有甚麼感覺，但又不想離開男友。」亨莉最後還是選擇向賈斯廷說出真相，賈斯廷非常冷靜地答道：「妳可以和一名女生約會，我們可以試試多重伴侶關係（Polyamory）」，但當時亨莉仍不肯定賈斯廷是否真心同意。

「婚禮當日拉娜既美麗又高貴」

後來亨莉透過社交平台Tumblr結識住在北愛爾蘭的女網友拉娜，並在2016年12月31日開始發展遠距離網戀，「我在聊天過程中發現拉娜患上淋巴癌（lymphoma）第4期，於是我每日都跟她聊天，逐漸地愛上她。愛上一個身體越來越差，甚至隨時死亡的人，那感覺真的很可怕。」幸運地，拉娜的病情在2017年2月漸見好轉。

2018年10月，亨莉和賈斯廷決定結婚，邀請拉娜擔任伴娘。由於三人之前未曾一起會面，亨莉事前難免有點擔心，豈料賈斯廷亦被拉娜吸引，亨莉稱：「婚禮當日拉娜既美麗又高貴，我們三人互牽着手，不斷唱歌跳舞，我永遠不會忘記那一天。我們成為了三人伴侶，可以一起約會，沒有人會被排除在外。」

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生活中仍要面對許多挑戰

婚禮結束後，三人一起生活，亨莉稱：「我們三人會一同上床睡覺，我最愛躺在他們中間，那是最佳位置，但拉娜和我是無性戀（Asexual），我們對性愛很反感，賈斯廷卻不是，但他非常體諒，知道那並非我們想要，所以他的態度是順其自然不強求。」

至於如何「包容」丈夫愛上另一個女人，亨莉說：「賈斯廷和拉娜約會使我感到開心，我早就希望能夠這樣，那是強迫不來的，幸好最終都實現了，我真的非常高興。」

不過，亨莉亦坦言生活中仍要面對許多挑戰，畢竟多元關係在社會上仍很少見，「首先我們不能互相結婚，因為擁有多於一名伴侶是違法的；另外是別人的目光，儘管我不斷解釋，仍然有人認為我對賈斯廷不忠，或愛得不夠。對於那些人，難道他們的關係會比我更美滿嗎？我從未如此快樂過，因為我有兩名真心愛惜我的迷人伴侶。」