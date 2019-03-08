【Marvel隊長】杜麗莎同女主角撞樣？　港版Avengers又添新成員

Marvel Studio首套以女性為主角的超級英雄電影《Marvel隊長》（Captain Marvel）正式上映，吸引一眾Marvel粉絲乖乖課金入場睇戲，有連登用戶臨開場前驚覺女主角Brie Larson與香港藝人杜麗莎撞樣，帖文一出，旋即引來其他人逆轉無限創意瘋狂改圖，將女主角改成杜麗莎，毫無違和感，效果非常搞笑，不少人更重提郭偉亮版本的鐵甲奇俠、徐錦江版雷神、陳豪版黑豹及薛家燕額頭上無限寶石，笑指「港版Avengers又有新成員」。

連登用戶逆轉無限創意齊齊改圖，將Marvel隊長改成杜麗莎，毫無違和感，效果非常搞笑。（連登討論區圖片）

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Marvel隊長由貝兒娜森（Brie Larson）飾演，一頭金髮配合超級英雄紅藍金三色制服，有連登用戶昨發帖指，「啱啱入場睇見poster就覺得好熟面口」，然後上載與Brie Larson同是一頭金髮的杜麗莎的圖片，隨即「一言驚醒洛克人」，其他人接力發揮小宇宙瘋狂改圖，多次將杜麗莎的頭部「key落去」Marvel隊長，還不忘將其制服上的星星圖案改成連登emoji，令一眾粉絲抱怨「叫我點投入睇套戲」。

【經典重溫】港版Avengers有咩角色？

過往只要香港網民認為超級英雄演員與本地藝人撞樣，就會立即改圖，包括徐錦江及雷神。（微博圖片）

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過往只要香港網民認為超級英雄演員與本地藝人撞樣，就會立即改圖，郭偉亮及鐵甲奇俠、徐錦江及雷神、陳豪及黑豹，甚至開玩笑指第七粒無限寶石就是薛家燕額頭的痣，令到家燕姐人氣急升，自封「Captain Nancy」，更順水推舟以此為主題開演唱會。

（綜合）